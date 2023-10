Questo fine settimana chi si trova vicino a San Marino può seguire la 21esima edizione di Rallylegend, la manifestazione simbolo del mondo del Rally, che si tiene dal 12 al 15 ottobre. Una sfida che vede gareggiare alcuni dei grandi piloti del Mondiale 1993 con le vetture Gruppo A dell’epoca.

Tra questi, l’Ambassador Eberhard & Co. Miki Biasion, nell’anno di due importanti anniversari della sua carriera: i 40 anni dalla vittoria in sei rally e nei Campionati italiano ed europeo e i 35 anni dalla conquista del Campionato del Mondo.

Leggende di ieri e di oggi

Quest’anno Eberhard & Co. rinnova la propria partecipazione come sponsor e Official Timekeeper e patrocina il “30esima JUHA KANKKUNEN ANNIVERSARY – EBERHARD &

CO. LEGEND EVENT”, uno speciale evento che celebra il quattro volte campione mondiale Rally, che trionfò nel 1986 sulla Peugeot 205 T16, nel 1987 sulla Lancia Delta HF, nel 1991 sulla Delta Integrale e nel 1993 sulla Toyota Celica St185 4WD.

In questa occasione, Biasion dispone di una Ford Escort, vettura della sua ultima vittoria iridata nel 1993 al rally Acropoli, e i fan possono incontrarlo presso lo stand Eberhard & Co. venerdì 13 alle ore 15:00 e sabato 14 alle 9.30.

Oltre ai piloti “top” del Mondiale 1993, Rallylegend vede la partecipazione di alcuni nomi d’eccezione, come Antonio “Tony” Cairoli, Stig Blomqvist, Marco Melandri (al suo debutto nel rally), Dani Sordo e Jari Matti Latvala.

La locandina del Rallylegend 2023

Il calendario Rallylegend 2023

12 ottobre: "Sprint Legend Race", una competizione anticipatoria che coinvolge tutti i partecipanti iscritti con un entusiasmante spettacolo che vede la partecipazione di numerosi campioni e ospiti;

13 ottobre: dalla mattina prove libere, "shakedown", il percorso segue il tracciato della speciale "I Laghi". Alle ore 18.30 prende il via il 21esimo Rallylegend dal Rally Village presso il Multieventi Sport Domus di San Marino. Previste tre prove speciali, inclusi due passaggi sulla "I Laghi”, con un tratto finale spettacolare che include il salto della “The Legend”, percorso al contrario, e la nuova "Pirelli Power Stage" sul Misano World Circuit, con sei varianti interne;

14 ottobre: doppi passaggi su "La Casa", "Le Tane" e sulla "The Legend”;

15 ottobre: la speciale "Piandavello", con una modifica nella parte finale per agevolare il pubblico, e di nuovo la "The Legend".

Il percorso del Rallylegend 2023

Programma 30° JUHA KANKKUNEN ANNIVERSARY – EBERHARD & CO. LEGEND EVENT

Venerdì 13 ottobre - dalle 19:00 @ Misano Circuit

Sabato 14 ottobre - dalle 9:30 alle 11:00 @ The Legend

Domenica 15 ottobre - dalle 10:00 alle 11:00 @ The Legen