Dopo vari slittamenti il 16 ottobre parte la chiusura del traforo del Monte Bianco, resasi necessaria per svolgere lavori non più rimandabili. Secondo il calendario ufficiale il collegamento tra Italia e Francia rimarrà inagibile fino al 18 dicembre, con riapertura prevista entro le 22.00 di tale data.

Si tratta però solo di una prima tranche: il traforo del Monte Bianco infatti rimarrà chiuso per 18 anni, con lavori che ne implicheranno la chiusura per 2 o 3 mesi all'anno fino al 2041. Una scaletta che impatterà certamente sul traffico, senza però chiudere completamente uno dei tunnel alpini più importanti per l'Italia e non solo.

Chiusura traforo Monte Bianco: le alternative

La chiusura del traforo del Monte Bianco comporterà naturalmente la deviazione del traffico per auto e mezzi pesanti, costretti a percorrere strade alternative.

Per il traffico pesante le segnalazioni indicano il Traforo autostradale del Fréjus e del Gran San Bernardo.

Ecco invece gli itinerari alternativi per il traffico ordinario per raggiungere Francia e Svizzera:

Italia- Francia: SS. 26 della Valle d’Aosta - Valico del piccolo San Bernardo. Limitazioni alla circolazione: mezzi di massa complessiva superiore alle 18 tonnellate e mezzi pesanti. Chiusura stagionale: dalla seconda settimana di novembre

Italia – Francia: A/32 Torino-Bardonecchia - Traforo del Frejus (T.4) Limitazione alla circolazione: nessuna Chiusura stagionale: nessuna

Italia – Svizzera: SS. 27 - Colle del gran San Bernardo. Limitazioni alla circolazione: divieto di transito ai mezzi di massa complessiva superiore alla 16 tonnellate Chiusura stagionale: dalla metà del mese di ottobre per tutto il periodo invernale.

Italia – Svizzera: SS. 27 - Traforo del gran San Bernardo (T.2). Limitazione alla circolazione: dalle 22.00 alle 06.00 per mezzi di massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate e mezzi con altezza superiore ai 4 metri Chiusura stagionale: nessuna



Gli itinerari alternativi al traforo del Monte Bianco (fonte: tunnelmb.net)

La chiusura del traforo del Monte Bianco comporterà naturalmente un aumento del traffico lungo gli itinerari alternativi. Il consiglio è quello di rimanere informati tramite i seguenti canali: