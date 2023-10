Presunto abuso di posizione dominante nel mercato dell’organizzazione di manifestazioni automobilistiche di natura non agonistica. Con questa accusa l'Antitrust (Autorità garante della concorrenza e del mercato) ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti dell'Aci (Automobile Clud d'Italia).

Tutto ha preso il via a seguito delle segnalazioni da parte dell’Automotoclub Storico Italiano - ASI, dei club Abruzzo Drivers’ Club, Club Officina Ferrarese del Motorismo Storico, Club Auto Moto Epoca Perugino, Aste e Bilanceri Automotoclub Città di Bitonto, Club Auto e Moto d’Epoca Francesco Santarelli, ASI–Associazioni Sportive e Sociali Italiane Sicilia e di Palatinus Motor Sport pervenute tra il 20 ottobre 2022 e il 12 giugno 2023.

Come da prassi il 18 ottobre i funzionari dell'Antitrust si sono recati nelle sedi di Automobile Club d’Italia-Aci, Aci Sport S.p.A. e Club Aci Storico, assieme al Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, per svolgere alcune ispezioni.

L'accusa

Nello specifico l'Antitrust accusa Aci di aver ripetutamente ostacolato o addirittura impedire a vari enti di promozione sportiva, associazioni sportive dilettantistiche e club automobilistici, l’organizzazione di vari eventi e di manifestazioni di natura non agonistica, "allo scopo di espandere la propria posizione in tale mercato e accrescere il numero dei propri affiliati/tesserati", si legge nella nota.

Secondo le ricostruzioni Aci invierebbe varie segnalazioni a prefetture, questure e autorità comunali, indicando il mancato parere positivo da parte dell'associazione stessa. Parere che, stando a quanto riportato nella normativa di riferimento, non è previsto in alcun modo. Tale comportamento andrebbe avanti almeno a partire dal 2016 in alcune regioni italiane.

Per ora non c'è stato alcun commento da parte di Aci che avrà 60 giorni per ribattere alle accuse dell'Antitrust.