A settembre la città di Torino diventerà di nuovo un museo a cielo aperto di auto, sia di ieri che di oggi. La terza edizione di Autolook Week, infatti, è stata annunciata in queste ore dagli organizzatori e andrà in scena dal 13 al 15 settembre in modalità diffusa per le strade intorno alla Mole Antonelliana.

A tutto design

Il tema principale di questa terza edizione della manifestazione motoristica torinese sarà il Design automobilistico, che coinvolgerà tutte le principali piazze del centro cittadino con l'esposizione di diversi prototipi, di auto one-off e di veicoli futuristici.

Ma non solo. Nel corso di questa nuova edizione di Autolook Week, in città saranno esposte anche alcune auto leggendarie del motorsport, che hanno scritto a tutti gli effetti la storia mondiale del settore automotive.

Autolook Week 2022

Test drive elettrici

In base a quanto comunicato in questa prima fase dagli organizzatori, nel corso della manifestazione sarà possibile mettere alla prova su strada le diverse novità green di molte case auto.

Proprio come l'anno scorso, infatti, l'organizzazione dell'evento vedrà la presenza della stessa Regione Piemonte e del Comune di Torino, che insieme sveleranno ulteriori dettagli nelle prossime settimane.

Autolook Week 2022

La prima edizione

Per ricordare l'evento, la prima edizione c'è stata dal 7 all'11 settembre 2022, proprio nel corso dello stesso weekend del Gran Premio di Monza di F1.

La manifestazione in quella occasione aveva organizzato un'esposizione iconica per ricordare la storia di piloti e auto che negli anni hanno percorso le mitiche curve del circuito brianzolo, attraverso una mostra a cielo aperto in piazza San Carlo con più di 50 tra le vetture più famose della storia delle corse.