Porsche sta aggiornando la famiglia 911 e come sappiamo potremmo vedere alcuni cambiamenti interessanti per alcune versioni. Quello che vedete in queste foto spia è un prototipo di quella che sembra essere la 911 GTS, a giudicare dall'alettone posteriore e dalla mancanza di ruote a bloccaggio centrale e di prese d'aria laterali sul retro.

Ma soprattutto, questo veicolo di prova non ha quasi nessuna camuffatura e ci permette di dare un'occhiata ai cambiamenti di design previsti con il facelift.

Cosa cambia

Certo, non è la prima volta che vediamo prototipi leggermente camuffati della 911, ma l'unico camuffamento visibile è il nastro nero sui fari. I gruppi ottici non subiranno un restyling completo, ma sappiamo dalle precedenti foto spia che la struttura interna sarà modificata per presentare nuovi indicatori di direzione color ambra.

La modifica più evidente al design del frontale sarà il passaggio a lamelle verticali per la griglia e la forma leggermente modificata del paraurti. Anche la sezione centrale della griglia sembra essere più grande rispetto al passato. Anche il posteriore è praticamente privo di camuffature. Rivela una configurazione che già conosciamo grazie alle precedenti foto spia.

Porsche 911 GTS, le foto spia

Include terminali di scarico più vicini l'uno all'altro al centro e una sezione inferiore del paraurti leggermente ridisegnata. La 911 GTS è stata sottoposta a test sia con un'ala fissa, come questo prototipo, sia con uno spoiler retrattile. Non sappiamo quale sarà la configurazione finale, ma sembra che Porsche stia valutando diversi componenti aerodinamici.

Aspettando l'anno prossimo

A differenza del prototipo GTS di circa un mese fa, questa vettura di prova non ha un adesivo giallo sul lunotto. Ciò significa che non è un'ibrida e, in base a una recente intervista con Frank Moser, vicepresidente delle linee di modelli 911 e 718 di Porsche, sembra probabile che la 911 GTS 992.2 non sarà elettrificata.

La famiglia 911 riceverà una sorta di supporto elettrico, ma non arriverà prima della metà del decennio. Per quanto riguarda la prima 911 elettrificata della storia, quindi, non aspettatevi di vederla prima del 2025.