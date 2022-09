Il Gran Premio di Monza è alle porte e, come ogni anno, il Tempio della velocità accoglierà i numerosi fan del Circus della Formula 1. Uno degli appuntamenti più iconici di tutti i tempi che nel 2022 festeggerà il centenario dalla prima edizione, svoltasi nel 1922.

Per ricordare la storia di piloti e auto che negli anni hanno percorso le mitiche curve del circuito brianzolo, nello stesso weekend diversi eventi in tutta Italia si alterneranno, tra questi a Torino dal 7 all'11 settembre prenderà il via Autolook Week, una mostra a cielo aperto in piazza San Carlo che esporrà più di 50 tra le vetture più famose della storia delle corse.

Appuntamento unico

Si tratta di un appuntamento unico e senza precedenti, per vedere insieme, contemporaneamente e nello stesso luogo tantissime auto che nel secolo di storia del Gran Premio del Tempio della velocità hanno fatto emozionare fan di tutte le generazioni.

Tra le tante auto, per esempio, sarà esposta per la prima volta al pubblico la Reynard Honda, la stessa che l'8 settembre 1996 con alla guida Alex Zanardi fu protagonista del sorpasso del pilota italiano sullo statunitense Bryan Herta, sul cavatappi di Laguna Seca.

Oltre a lei, restando sulle auto da Formula 1, ci saranno anche, per esempio, la mitica Ferrari F399 guidata da Michael Schumacher nella stagione 1999, la Ferrari 312 T5 guidata da Jilles Villeneuve nel 1980, la Dallara Scuderia Italia 1990, la Ferrari F312T di Niki Lauda del 1975 e tante altre.

Tra le auto da Rally e GT invece, troveranno posto nel centro di Torino per esempio la Lancia Stratos del 1975, la Fiat Abarth 124 Rally del 1973, la Toyota Celica GT-4 ST 165 del 1990 Carlos Sainz, la Alfa Romeo 155 V6 TI 1996 Larini, la Fiat 131 Abarth GR.4, o ancora la Lancia Delta integrale GR.A, l'iconica Ford Focus WRC di Colin McRae. Ma non è tutto, saranno esposte anche, per esempio, le Ferrari del campionato Challenge.

La mappa dell'esposizione

Andrea Levy, Presidente Autolook Week Torino ha commentato:

Torna a Torino un grande evento motoristico nell’anno del centenario dell’Autodromo Nazionale di Monza. Il pubblico potrà ammirare i modelli più iconici di auto e moto sportivi in piazza San Carlo, dal 7 all’11 settembre, e potrà vederli anche in versione dinamica durante le sfilate in centro città. Un evento gratuito che sarà un’immersione nella passione per il motorsport nella settimana del Gran Premio di Monza.

Il programma completo

Mercoledì 7 settembre: sfilata di inaugurazione in Piazza San Carlo, a partire dalle ore 19:00

Giovedì 8 settembre: festival Suzuki con i piloti ufficiali della MotoGP, a partire dalle ore 17:30 in Piazza San Carlo

Sabato 10 settembre: rievocazione storia della Torino-Stupinigi-Torino, a partire dalle ore 11:00 in Piazza San Carlo con arrivo previsto nel borgo di Stupinigi per l'ora di pranzo e rientro a Torino alle ore 17:00, dove si potranno ammirare le auto fino alle ore 20:00

Domenica 11 settembre: supercar parade per le strade di Torino al termine del GP di Monza, a partire dalle ore 17:30 e fino alle ore 20:00