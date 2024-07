Mandata in pensione nel 2001, la Honda Prelude è tornata con la sesta generazione che per è un Concept ma dalle linee e dai dettagli praticamente definitivi. L'avevamo vista pr la prima volta al Salone di Tokyo 2023, ma ora Andrea l'ha potuta analizzare da vicino in occasione dei festeggiamenti per i 25 anni dell'ibrido di Honda. Sì perché anche la nuova Prelude sarà ibrida e non elettrica.

Piacere di guida in primis

La Honda Prelude concept è stata progettata per unire motorizzazione ibrida e piacere di guida, magari mantenendo le quattro ruote sterzanti, inaugurate dalla terza generazione di Prelude. Una sportiva tecnologica e, ancora una volta, con un motore termico sotto il cofano (accompagnato da un piccolo elettrico), con la trazione anteriore (come da tradizione) e - pare - potenza non esagerata ma sufficiente a togliersi ben più di qualche sfizio visto che si parla di oltre 200 CV.

"È il preludio per il nostro futuro modello che erediterà la gioia di guidare in un futuro elettrificato, incarnando l'inalterabile mentalità sportiva di Honda" ha commentato Toshihiro Mibe, ceo di Honda.

Senza fronzoli

Parlando di stile la Honda Prelude concept non ha i classici eccessi da prototipo, anzi. Il frontale riprende in parte quello del SUV elettrico e:Ny1, le linee sono molto pulite e sinuose. I cerchi da 20" neri nascondono un impianto frenante firmato Brembo e al posteriore è presente un discreto spoiler nero.

L'unico aspetto che tradisce la natura di prototipo della Prelude sono i vetri completamente neri, che suggeriscono come non ci sia nulla da vedere all'interno.

Non resta quindi che aspettare novità più dettagliate su meccanica e interni, anche se i - pochi - indizi dicono già molto: la Honda Prelude tornerà presto e sarà un deciso balzo in avanti tecnologico rispetto alle generazioni passate, in effetti, sono passati più di 20 anni...