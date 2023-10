L'edizione 2023 del SEMA, lo show americano organizzato dallo Specialty Equipment Marketing Association e dedicato alle auto modificate, va in scena dal 31 ottobre al 4 novembre a Las Vegas.

Come ogni anno è il palcoscenico di presentazione di una serie di veicoli modificati unici nel loro genere e, tra le tante case auto presenti, non manca ovviamente Ford, che per l'occasione espone alcune Mustang dotate di accessori ancora inediti, tre Bronco molto speciali e due pick-up mai visti prima.

La sportiva unica

La prima auto protagonista dello stand Ford al SEMA 2023 è sicuramente la nuova attesissima Mustang Dark Horse. Per l'occasione la casa americana presenta un prototipo dotato di un grande kit di sovralimentazione per il V8 da 5,0 litri: il suo nome è FP800S.

Si tratta di un insieme di componenti composto da un nuovo intercooler ad alto flusso con pompa dedicata, nuovi iniettori per la benzina più potenti, un nuovo sistema integrato di air-bypass, un corpo farfallato da 92 mm, un doppio sistema di aspirazione dell'aria da 120 mm e doppi filtri aria ad alto flusso.

Ford Mustang FP800S del 2024

Questo nuovo kit, dedicato alla versione Dark Horse e progettato per renderla ancora più unica, sarà venduto (per il momento solo negli Stati Uniti) di serie con una garanzia di tre anni o 36.000 miglia (58.000 km) e ordinabile a partire dai primi mesi del 2024. Il prezzo è ancora ignoto, ma l'azienda promette una potenza massima generata di almeno 800 CV.

A tutto Bronco

Per gli appassionati di fuoristrada, invece, Ford presenta al SEMA 2023 una serie di accessori per i nuovi modelli di Bronco e per i pick-up Ranger e F-150. Tralasciando quest'ultimi, che analizzeremo nel dettaglio su Omnifurgone.it., il fuoristrada sia in versione normale che Sport viene dotato per l'occasione di un nuovo kit di rialzo da 2,0 pollici (5 cm) progettato dal leader mondiale delle sospensioni Bilstein.

Si tratta di un accessorio che i designer della casa hanno scelto di abbinare, sempre in entrambi i casi, a dei nuovi cerchi da 17 pollici con pneumatici off-road, a una nuova taratura per il motore turbo Ecoboost da 2,3 litri e, nel caso del modello più "duro e puro" a un nuovo sistema di scarico Borla cat-back ad alta portata, a un martinetto idraulico, a un supporto ARB e a un compressore posizionato sotto il cofano.

Ford Bronco Beach Ford Bronco Sport Free Wheeling Ford Bronco ORV

Per entrambi, infine, non mancano diverse personalizzazioni estetiche uniche, come per esempio due wrapping che si rifanno alle versioni originali degli anni '70, la rimozione delle porte anteriori nel modello più votato al fuoristrada e tanto altro.

