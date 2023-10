Da pulmino a super camper 4x4 pronto per l'avventura il passo è breve quando di mezzo c'è un preparatore come Loder1899. In Italia questo tuner tedesco lo conoscono in pochi, ma ha una storia lunghissima che è iniziata per l'appunto nel 1899 e si evoluta nei decenni avvenire seguendo la passione per le auto sportive dei figli del fondatore, Josef Loder.

Le attività di tuning hanno prediletto i marchi inglesi quali Aston Martin, Jaguar e Land Rover a cui si aggiunge Ford di cui la famiglia Loder è concessionaria.

Veniamo quindi a questa massiccia conversione del Transit Custom 4x4 dotato di un telaio a prova di off-road. Gli specialisti bavaresi di Odelzhausen hanno alzato il mezzo di 80 millimetri, facendo spazio agli imponenti cerchi Hamna con pneumatici AT1 nella misura 255/55 R18.

Una vistosa barra anteriore conforme alle direttive CE e i fari a LED PIAA completano le l'equipaggiamento insieme ad un robusto portapacchi, ideale per le tende da tetto e per tutto ciò che il cuore dell'avventuriero desidera.

Quello che cattura l'attenzione, ovviamente, è la resa estetica dell'insieme che va ben oltre le funzionalità del mezzo ed evoca lo spirito di veicoli iconici come lo Chevrolet 2500 (a marchio GMC) protagonista della saga televisiva A-Team nonché mezzi tecnici di supporto alle competizione su terra come il Rally Dakar. Dove per l'appunto quest'anno è prevista la partecipazione dei pronipoti di Josef Loder.

Se il fuoristrada non fa per voi, ma vi piacerebbe un Transit sui generis, sappiate che è in preparazione una versione stradale fornita di un kit sportivo per la carrozzeria, un abbassamento dell'assetto e cerchi da 20 pollici. Il tutto sarà disponibile dal 2024.

Astenersi non amatori del genere!