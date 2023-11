Mazda ha superato i due milioni di veicoli con motore Wankel. La produzione va avanti da 56 anni e, se la nuova MX-30 R-EV è la più recente a proporlo, la Mazda Cosmo Sport 110 S è stata la prima, nel 1967. Da allora, Mazda ha ottimizzato la tecnologia e le prestazioni dei suoi motori a pistoni rotanti ed è ancora oggi l'unica casa automobilistica a utilizzarli nella produzione di serie.

"Il motore rotativo è una parte speciale della storia di Mazda ed è un simbolo perfetto del nostro spirito 'Never Stop Challenging'", ha detto Takeshi Mukai, Direttore e Senior Managing Executive Officer di Mazda. "Il motore rotativo era molto popolare tra i clienti di tutto il mondo e siamo lieti di riprendere la produzione e di guardare al suo ritorno.

Vorrei ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto in questo percorso, in particolare i molti clienti che hanno acquistato veicoli con motore rotativo, i nostri fan del motore rotativo e tutti i nostri partner commerciali che hanno partecipato al suo sviluppo e alla sua produzione - ha aggiunto -. In futuro, continueremo ad affrontare le nuove sfide con la mentalità tipica di Mazda e ad offrire prodotti interessanti che garantiscano ai nostri clienti un'esperienza di guida entusiasmante anche nell'era dell'elettrificazione".

La storia del motore rotativo Mazda

Nel 1961 Mazda si trova di fronte alla difficile decisione di come mantenere la propria autonomia economica. Tsuneji Matsuda, Presidente di Toyo Kogyo (l'attuale Mazda), si reca personalmente in Germania Ovest per visitare la sede di NSU Motorenwerke AG. Firma un accordo di cooperazione tecnica con gli sviluppatori del motore a pistoni rotanti o Wankel, come è noto questo motore per via del suo inventore Felix Wankel.

L'obiettivo è commercializzare una nuova tecnologia sconosciuta, farla conoscere a un vasto pubblico e presentarsi come un'azienda con un elevato livello di competenza tecnica. Il 30 maggio 1967 Mazda presenta la Cosmo Sport, la prima auto di serie al mondo con motore rotativo a doppio disco.

Mazda Cosmo Sport, la meccanica

L'anno successivo, la Cosmo Sport partecipa alla Marathon de la Route del 1968, una gara di 84 ore sul Nurburgring. Dopo tre giorni e mezzo, taglia il traguardo al quarto posto assoluto, dimostrando che il motore rotativo non solo consentiva eccellenti prestazioni di guida, ma era anche durevole.

Dopo il lancio della Cosmo Sport nel 1967, Mazda introduce altri veicoli con motore rotativo, tra cui la Familia Rotary, la Luce Rotary Coupé, la Capella Rotary (Mazda RX-2 fuori dal Giappone) e la Savanna (Mazda RX-3). Nel 1978, Mazda lancia un vero successo: la sportiva RX-7.

Mazda 787B (1991)

Successivamente, Mazda porta avanti lo sviluppo di questi motori attraverso anche il coinvolgimento negli sport motoristici. Nel 1991 la Mazda 787B da 700 CV, alimentata da un motore rotativo a quattro dischi, è la prima auto giapponese a vincere la 24 Ore di Le Mans.

Gli anni recenti

Nel 2003, il nuovo motore rotativo Renesis debutta sulla coupé sportiva Mazda RX-8 a quattro porte e quattro posti.

Si tratta di una nuova generazione di motori che porta a un nuovo livello la tipica combinazione di dimensioni compatte, peso ridotto e prestazioni elevate dei motori rotativi. Il motore leggero e compatto svolge un ruolo decisivo nella distribuzione equilibrata del peso di 50:50 tra l'asse anteriore e quello posteriore e nel baricentro particolarmente basso.

Mazda ritira la RX-8 dal mercato tedesco all'inizio del 2011

Circa undici anni dopo la fine della produzione della Mazda RX-8, il motore rotativo ha ora un nuovo ruolo sulla Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV. In questa unità ibrida plug-in di serie, le ruote sono azionate da un motore elettrico da 125 kW/170 CV, mentre un motore rotativo a disco singolo di nuova concezione, con un volume di camera di 830 cc e una potenza di 55 kW/75 CV, consente un'autonomia totale fino a 680 chilometri senza soste per la ricarica o il rifornimento.