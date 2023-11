Si chiama 007, ma non è il nome della nuova auto di James Bond. È una nuova Zeekr, che presto si unirà alla gamma composta attualmente dalla 001, 009 e dalla X. Di questa berlina – la prima del marchio cinese – si sa davvero poco, se non che la sua fase di prevendita inizierà in Cina dal 17 novembre, data che coinciderà col primo giorno del Salone di Guangzhou.

Proprio qui, la Zeekr 007 potrebbe essere annunciata ufficialmente, dopo i primi teaser di questi giorni.

Prime impressioni

Le foto pubblicate da Zeekr mostrano un’ammiraglia grande e muscolosa, con un lungo cofano che ricorda molto le linee della 001.

Secondo i primi report, la 007 è lunga 4,87 m, larga 1,90 m e alta 1,45 m e ha un passo di 2,93 m. Costruita sulla piattaforma PMA2+, ha un'architettura elettrica da 800 Volt che, sulla carta, consente ricariche molto rapide.

Zeekr 007

La fiancata appare alta, mentre il posteriore è corto ed è avvolto da una fanaleria orizzontale LED molto sottile. A risaltare sul tetto c’è il LiDAR, “l’occhio” della Zeekr che governa tutti i principali sistemi di assistenza alla guida.

I motori probabili

Per quanto riguarda il powertrain, la Zeekr è equipaggia un motore posteriore da 204 CV e 350 Nm. Non sappiamo, però, se la gamma motori verrà allargata nel prossimo futuro.

Zeekr 007

È possibile che ci sia un travaso di tecnologia con la 001, anche se è ancora presto per sapere se pure la berlina riceverà una versione da 1.265 CV come sul crossover.

In alternativa, ricordiamo che la 001 è disponibile in una variante da 544 CV con batteria da 86 e 100 kWh e autonomia massima di 700 km. Negli scorsi mesi è stata presentata anche una variante con batteria da 140 kWh e oltre 1.000 km di autonomia. Tra l’altro, questa Zeekr sarà venduta anche in Italia nel 2024. Chissà se sarà lo stesso anche per la 007.