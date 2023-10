Comprare le auto o noleggiarle a lungo termine con formule flessibili e ricche di servizi è qualcosa ormai sempre più diffuso. Si tratta di una possibilità offerta da quasi tutti i brand, inclusi quelli più giovani.

A questo grande ventaglio da ora si aggiunge anche Zeekr, il brand del Gruppo Geely che, seguendo l'esempio di Lynk & Co, ha scelto di allearsi con Arval e BNP Paribas.

Come funziona l'offerta

La nuova opzione di acquisto e finanziamento, come anticipato, è stata creata da BNP Paribas Personal Finance e la società di noleggio a lungo termine Arval, che hanno firmato un accordo di partnership paneuropeo.

Si tratta di una collaborazione ideata per combinare l'esperienza nel mercato delle auto a zero emissioni del produttore cinese, con la conoscenza dell'ecosistema automobilistico europeo della società di noleggio (quindi la conoscenza dei gusti e delle abitudini degli utilizzatori del Vecchio Continente) e con l'esperienza dell'istituzione bancaria nei finanziamenti.

Ricordiamo che Zeekr è appena arriva nel Vecchio Continente avviando le vendite in Svezia e nei Paesi Bassi e che a partire dal 2024 sarà presente anche in Germania e in Italia. I due modelli proposti al momento in Europa sono la berlina elettrica Zeekr 001 e il SUV a batteria Zeekr X.

Zeekr X, gli interni

Non è la prima

Quello che vale la pena ricordare è che non si tratta della prima volta per questo genere di servizi per quanto riguarda un brand orientale.

L'idea, infatti, ricalca principalmente quanto già proposto dall'altro brand del Gruppo Geely ormai ben radicato nel Continente, cioè Lynk & Co, che con le sue formule di noleggio mensili on-off ha dato ufficialmente il via a un modo completamente nuovo di intendere la mobilità.

Zeekr al momento non ha divulgato informazioni specifiche per quanto riguarda i costi e i servizi inclusi o accessori. Per saperne di più non resta che attendere i prossimi mesi.

Spiros Fotinos, ceo di Zeekr Europe, ha commentato: