Che sia a breve, a medio o a lungo termine se l’auto a noleggio viene rubata la prima cosa da fare è lapalissiana: fare subito denuncia alle autorità competenti.

Occorre specificare sin da subito che si tratta di un veicolo a noleggio, pertanto la seconda cosa da fare è di avvertire la società di renting presso la quale abbiamo sottoscritto il contratto.

A cosa fare attenzione

La tempestività è importante, anche perché ormai queste auto sono profondamente connesse ed è facile che le si possano ritrovare con un click. Nel caso non venga rintracciata subito dopo la sparizione, se succede in un secondo momento ma all’interno di 30 giorni, la società di noleggio – in caso di medio o lungo termine - provvederà al ripristino e alla riconsegna del veicolo e il contratto di noleggio proseguirà regolarmente.

Così come per il breve, dove la società di noleggio si attiverà per trovare un’auto sostitutiva al noleggiante. Sempre che, questo vale per tutti i noleggi, non ci siano colpe gravi del conducente del veicolo, come l’aver lasciato le portiere aperte o le chiavi inserite, o aver “prestato” l’auto ad altri.

Inoltre – e lo sappiamo che è una rottura (magari anche dopo 10 ore di volo…non in business o in first) – leggete bene i contratti di noleggio per le franchigie, perché spesso - assicurazioni Kasko a parte - in caso di furto e incendio, oltre che in caso di danneggiamenti, potrebbero essere piuttosto salate. Anche in caso di mancanza di colpo o dolo.

Cosa si paga

Passati i 30 giorni canonici, se l’auto non viene ritrovata, il conducente di trova a pagare una franchigia solitamente del 10% sulla Furto e Incendio che, però, è decrescente man mano che il veicolo invecchia, perché la franchigia si applica sul valore del veicolo al momento del sinistro. Naturalmente, e ancora, se non si stipula una più cara Kasko full.

L’importo da corrispondere, stabilito al momento della stipula e mai superiore a quanto riportato sul contratto, varia da società a società e a seconda del modello di auto scelta. Solitamente si tratta di una somma inferiore ai 1.000 euro, in caso di breve termine la somma viene spesso congelato dalla carta di credito del contraente al momento della firma del contratto.

Tutto quanto detto vale anche per delle “parti” delle auto, visto che, soprattutto per alcune auto premium, succede che vengano vandalizzate per rubare il blocco navigatore. Con costi di ripristino che possono diventare anche ingenti. E qui di nuovo la franchigia potrebbe essere importante…

Insomma trattate l’auto – anche a noleggio – come la vostra (no, non vi dico di mettere un antifurto meccanico alla Bullock come si faceva ai tempi dei boomer…). Non solo per l’eventuale furto ma anche, come abbiamo già scritto più volte, al momento della riconsegna. Una riga che per voi non è nulla, per la società di noleggio potrebbe diventare uno squarcio gigante. Facendo subito intervenire l’assicurazione.

E, ricordiamo per l’ultima volta, la franchigia è sempre a carico vostro…