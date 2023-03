Scegliere l'auto da noleggiare a lungo termine può essere complicato, perché alle normali difficoltà "decisionali", in merito per esempio alla tipologia di carrozzeria, powertrain e allestimento, se ne aggiunge un'altra: quella della società a cui rivolgersi.

Di aziende che offrono servizi di Noleggio Lungo Termine (NLT) ne esistono infatti molte, a volte simili, ma nella maggior parte dei casi estremamente diverse. Tra rate variabili, servizi accessori inclusi e non e assistenza post-vendita di differente qualità.

Per orientarsi nella scelta esistono alcuni comparatori online, come quelli che siamo abituati a usare per le assicurazioni. Tra questi in ambito NLT ne è appena arrivato uno nuovo, si chiama Guido Lascelta ed è stata creata da un gruppo di imprenditori attivi nel settore auto da oltre 30 anni guidati da Angelo Simone (ex manager di PSA e Opel). Ecco come funziona.

Comprare in trasparenza

Accedendo al sito dedicato, direttamente nella homepage viene richiesto se si desidera essere guidati nella scelta della propria prossima auto. Acconsentendo, il sistema chiede alcune informazioni riguardo la propria tipologia di veicolo preferita. Per esempio si può specificare se si desidera un'auto alta o bassa, un SUV o una berlina, se la si preferisce elettrificata o meno.

Una volta cliccato su tutti questi parametri, automaticamente Guido Lascelta estrapola dal proprio database le offerte più convenienti a livello nazionale su alcune auto vicine alle proprie esigenze.

Un esempio

Proviamo a chiedere al sito di proporre una berlina elettrica o ibrida plug-in utile per macinare tanti km su e giù per l'Italia. Dopo aver inserito tutti i parametri, il comparatore mostra diverse auto, tra queste anche una Tesla Model 3 Long Range Dual Motor AWD.

Essendo il sito della Casa americana molto valido dal punto di vista dei preventivi per l'acquisto o il noleggio, per comodità decidiamo di usare quest'auto come esempio per scoprire pregi e difetti del servizio.

Per portarsi a casa e guidare la berlina elettirca di Elon Musk, per 3 anni e 45.000 km la rata ammonta, secondo la migliore offerta trovata da Guido Lascelta, a 1.024 euro al mese, inclusi tutti i servizi classici del NLT tranne la normale RC Auto. Secondo il sito, il noleggiatore al momento con il prezzo più vantaggioso in Italia è NamiRent, una piccola società di NLT con sede a Milano.

Provando a fare lo stesso preventivo sul sito ufficiale, emerge il primo vantaggio del NLT non ufficiale Tesla, cioè il chilometraggio massimo. Infatti il portale online della Casa non permette di noleggiare la stessa Model 3 per 3 anni e 45.000 km, bensì solo fino a 40.000 km. Un piccolo svantaggio.

A essere inferiore sulla proposta di Guido Lascelta è anche la quota iniziale di anticipo da versare. Il portale Tesla, infatti, obbliga a pagare un minimo di 5.398 euro per poter avviare la pratica di noleggio, NamiRent invece si ferma a 4.880 euro.

Ma quali sono le ombre del servizio? Quello che non è chiaro di Guido Lascelta, almeno ancora in questa prima fase iniziale del progetto, è a quali e quante aziende di Noleggio Lungo Termine faccia riferimento nella sua operazione di ricerca e confronto e, soprattutto, se ha accesso ai database di leader di settore - come ALD, Arval o LeasePlan - per proporre anche le loro offerte (spesso sul mercato a prezzi molto vantaggiosi soprattutto per chi possiede una P.IVA).