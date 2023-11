La coupé Mercedes che vedete nelle foto si chiama 300SEL 6.3, è stata disegnata da Pininfarina e commissionata da un imprenditore olandese mai reso noto.

La sua progettazione inizia a metà anni '60 e termina con la presentazione al Salone di Ginevra del 1968. Basata sulla serie W109, è equipaggiata con l'iconico motore V8 da 6,3 litri. Ecco la sua storia.

La Mercedes disegnata da Pininfarina

L'idea alla base della realizzazione della 300SEL 6.3 Coupé arriva dai Paesi Bassi, dalla mente di un rinomato imprenditore del Paese che, durante la metà degli anni '60, desidera a tutti i costi una Mercedes due porte con carrozzeria derivata da quella dell'allora berlina di punta della casa, la W109.

Si rivolge dunque a Mercedes stessa nel 1968, la quale, però, rifiuta categoricamente di realizzare un progetto totalmente su misura, per via degli alti costi che avrebbe comportato.

Mercedes 300SEL 6.3 Coupé Pininfarina, il posteriore

Dopo alcune corrispondenze con la casa, mesi più tardi l'imprenditore prova prima ad acquistare un telaio privo di carrozzeria, di nuovo senza successo, poi, privatamente e con successo, una berlina nuova a passo lungo e già equipaggiata con l'8 cilindri.

Per tutte le modifiche estetiche sceglie quindi di affidarsi a un famoso carrozziere italiano, Sergio Pininfarina, che, però, all'inizio si rifiuta, sostenendo che il telaio non sia abbastanza rigido, accettando il progetto solo alcuni mesi più tardi, proponendo al cliente un costo complessivo di circa 10.000.000 di lire.

Mercedes 300SEL 6.3 Coupé Pininfarina, il profilo

Realizzata su misura

Allo stesso Pininfarina, una volta portata l'auto nella sede di Torino, il cliente espone le diverse richieste di personalizzazione, tutte documentate nelle lettere cartacee originali che nel corso del tempo sono rimaste sempre con l'auto.

L'imprenditore, per esempio, chiede al designer un posto di guida alto "come su una Rolls-Royce", abbinato a una ridotta superficie vetrata e a un sedile posteriore frazionato e abbattibile, oltre a un maggior isolamento acustico durante la marcia.

Mercedes 300SEL 6.3 Coupé Pininfarina, gli interni

La costruzione quindi prende il via nel 1968 e, dopo le sapienti modifiche della carrozzeria torinese, quello che ne viene fuori è un progetto rivoluzionario, mai prodotto prima dalla casa.

La sua prima apparizione in pubblico avviene nello stand Pininfarina al Salone di Parigi del 1970 davanti alla stampa. Successivamente la coupé viene presa in consegna dal cliente il 10 febbraio 1971 e esportata in Olanda. Da allora è stata venduta più volte, l'ultima ad agosto 2023 negli Stati Uniti per 350.000 dollari, 328.000 euro al cambio attuale.