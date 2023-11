Presentata qualche mese fa la nuova Volkswagen Tiguan è ordinabile da oggi in Italia, con prezzo di partenza fissato a 39.700 euro. A inizio commercializzazione la nuova generazione del SUV compatto tedesco sarà disponibile unicamente con il 1.5 mild hybrid benzina da 130 o 150 CV e il 2.0 diesel da 150 CV.

Nel corso del 2024 arriveranno ulteriori motorizzazioni tra le quali il nuovo powertrain plug-in con autonomia dichiarata in modalità 100% pari a 100 km. Basato sul 1.5 TSI benzina è disponibile nelle versioni da 204 CV o 272 CV.

Volkswagen Tiguan 2023: prezzi e allestimenti

La Volkswagen Tiguan 2023 è disponibile in 3 allestimenti - Life, Elegance ed R-Line - con prezzo base come detto di 39.700 euro, riferito alla versione mossa dal 1.5 mild hybrid da 130 CV e trazione anteriore (l'unica disponibile per le unità con elettrificazione leggera).

Di serie la Volkswagen Tiguan Life monta cerchi in lega da 17", luci full LED, strumentazione digitale da 10,2", monitor centrale da 12,9", sistema keyless, cruise control adattivo e predittivo, riconoscimento segnaletica stradale, frenata automatica d'emergenza, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, climatizzatore automatico a 3 zone e riconoscimento della segnaletica stradale.

Volkswagen Tiguan 2023, il frontale Volkswagen Tiguan 2023, il posteriore

La Tiguan in allestimento Elegance aggiunge cerchi in lega da 18", portellone del bagagliaio ad azionamento elettrico, luci anteriori iQ Light LED, luci posteriori con effetto 3D e animazione, sedili anteriori riscaldabili e massaggianti, antifurto e inserti in similpelle.

Infine la Volkswagen Tiguan R-Line monta di serie cerchi da 19", sedili sportivi, illuminazione interna con 30 tonalità di colore, volante sportivo e pedaliera in acciaio spazzolato.

Come al solito ricca la lista degli optional con varie colorazioni per la carrozzeria (dal pastello al perlato), interni in pelle, sistema DCC Pro per la regolazione dell'assetto, cerchi in lega da 20", proiettori a matrice di LED e molto altro.

Volkswagen Tiguan 2023, gli interni

Volkswagen Tiguan 2023, le novità

La Volkswagen Tiguan è cresciuta nelle dimensioni, si è rinnovata nelle forme e monta motori sempre più efficienti, con vari gradi di elettrificazione (mild hybrid e plug-in) sfruttando il più recente aggiornamento della piattaforma telaistica MQB, chiamata MQB Evo.

Tante novità anche negli interni, con l'adozione del nuovo software MIB4 - visto per la prima volta sulla Volkswagen ID.7, con nuovo monitor centrale da 12,9" e risoluzione HD da 1.920 x 1.080 pixel, mentre al top c'è quello da 15" e 2.240 x 1.260 pixel.

La Volkswagen Tiguan 2023 vista dal vivo

Volkswagen Tiguan 2023, prezzi e motori