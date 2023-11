Presentata in anteprima a luglio scorso la Volkswagen T-Cross arriva in Italia con prezzi a partire da 26.200 euro. Ordinabile da oggi la versione aggiornata del crossover tedesco è disponibile unicamente con il motore 1.0 benzina 3 cilindri in 2 step di potenza: 95 o 115 CV.

Il restyling sulla Volkswagen T-Cross modifica sia gli esterni, con qualche centimetro in più in lunghezza, mascherina ridisegnata e possibilità di avere proiettori a matrice di LED, sia gli interni con monitor centrale fino a 9,2" di diagonale, strumentazione digitale da 10,25" e nuovi comandi touch per il climatizzatore.

Volkswagen T-Cross 2023, prezzi e allestimenti

La Volkswagen T-Cross 2023 è disponibile in 3 allestimenti: Life, Style ed R-Line.

Di serie sulla Life sono previsti cerchi in lega da 16", luci full LED, barre sul tetto, Travel Assist con cruise contro adattivo e mantenitore attivo della corsa, frenata automatica d'emergenza, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, monitor centrale da 8" e riconoscimento della segnaletica stradale.

L'allestimento Style (a partire da 29.200 euro) aggiunge cerchi in lega da 17", luci anteriori a matrice di LED, inserti esterni cromati, strumentazione digitale da 10,25" e illuminazione interna bianca a LED. Gli stessi contenuti sono previsti sulla Volkswagen T-Cross R-Line (da 29.200 euro), che si differenzia per cerchi in lega da 17" dal design specifico e caratterizzazione estetica esterna più sportiva, come sul resto delle Volkswagen R-Line.

Volkswagen T-Cross 2023

La lista degli optional è ricca e comprende, tra le altre cose, due pacchetti speciali chiamati Tech Pack (800 euro) con sistema keyless, telecamera posteriore e climatizzatore automatico bizona e Design Pack (per l'allestimento Style) che per 500 prevede cerchi da 18", gusci degli specchietti neri e sedili con rivestimento in tessuto Mistral. Per il monitor centrale da 9,2" servono 1.805 euro e comprende navigatore satellitare e comandi vocali.

Volkswagen T-Cross 2023, gli interni