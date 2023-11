Nel mese di novembre, le offerte siglate Mobilize Financial Services riguardano numerosi modelli della gamma Dacia: ad esempio, c’è una proposta di finanziamento con Valore Futuro Garantito sulla Dacia Jogger a 7 posti, dotata del recente motore full hybrid da 140 CV.

La Dacia Jogger Hybrid 140 in allestimento Expression ha un listino che parte da 25.950 euro; per avviare la pratica finanziaria, è richiesto un anticipo di 7.000 euro, e le rate, distribuite su 36 mesi, ammontano a 208,66 euro ciascuna (TAN 6,99%, TAEG 8,32%).

Al termine c’è la maxi rata, che è anche Valore Futuro Garantito, pari a 17.387 euro, per un limite chilometrico di 30.000 km e un costo di 0,10 euro per chilometro in eccesso.

Il finanziamento non richiede obblighi di permuta o rottamazione, e comprende un pacchetto di servizi aggiuntivi, denominato "Pack Service", che offre una copertura completa per 3 anni contro furto, incendio, atti vandalici, eventi naturali e rottura dei cristalli, più un anno di Driver Insurance e GAP Insurance per situazioni di furto o danni totali.

Vantaggi

La Jogger è una spaziosa vettura dal prezzo di attacco interessante, e in questo caso l’offerta si riferisce alla versione a 7 posti con il recente motore full hybrid. Positiva la scelta di Dacia di includere nella rata vari servizi assicurativi. Non è richiesta la rottamazione, e l’anticipo può essere compensato con una permuta.

Svantaggi

Dacia non propone ulteriori sconti sul listino, e bisogna considerare costi, oneri finanziari ed eventuali accessori in più sulle auto disponibili.

In sintesi