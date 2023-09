La prima Dacia con motorizzazione ibrida è la Jogger in vendita da poco anche in Italia e spinta dal 1.6 benzina elettrificato da 140 CV che equipaggia anche le full hybrid di Renault.

Poter guidare la Dacia Jogger Hybrid è quindi l'occasione giusta per sperimentare l'efficienza di una delle auto full hybrid più economiche sul mercato, impegnandola nella prova consumi reali.

La prima ibrida di Dacia centra l'obiettivo efficienza e registra un consumo medio di 4,40 l/100 km (22,73 km/l di percorrenza) facendomi spendere 31,82 euro per la benzina necessaria al viaggio standard di 360 km da Roma a Forlì.

Consumi degni delle migliori full hybrid

Con questa ottima media di consumo la Dacia Jogger ibrida si posiziona tra le migliori full hybrid che ho provato negli anni, a pari merito con la grande Toyota RAV4 Hybrid AWD-i e davanti a Honda Civic e:HEV Full Hybrid (4,45 l/100 km - 22,4 km/l), Toyota Corolla Cross 2.0H (197 CV) 2WD E-CVT (4,65 l/100 km - 21,5 km/l) e Nissan Qashqai e-Power 190 (4,75 l/100 km - 21,0 km/l).

Dacia Jogger Ibrida, vista davanti

In pratica l'unica familiare full hybrid che ha saputo consumare di meno nelle mie prove è stata la Suzuki Swace Hybrid 1.8 2WD con i suoi 3,70 l/100 km (27,0 km/l).

Spaziosa e pratica al massimo

L'auto del test è una Dacia Extreme Hybrid 140 7P, la versione a sette posti che vanta già buone dotazioni di serie come i cerchi in lega da 16" neri, le barre al tetto modulari, il climatizzatore automatico monozona, i quattro vetri elettrici, la telecamera posteriore, il cruise control, il freno a mano elettrico e il keyless entry.

Dacia Jogger Hybrid, gli interni

La presenza sull'esemplare in prova della vernice metallizzata Verde Oxyde, del Pack Safety e del Pack Navigation portano il prezzo di listino a quota 28.000 euro.

Per questa cifra si può guidare una familiare pratica con tanto spazio di carico, con una terza fila di sedili che all'occorrenza si può mettere in funzione per un eventuale sesto o settimo passeggero. Sempre comodo il cambio automatico che garantisce anche relax nei viaggi, senza una particolare sportività nonostante i 140 CV complessivi.

La Dacia Jogger Hybrid vista da vicino e provata per voi

Bassi consumi + serbatoio grande = tanta autonomia

Il continuo alternarsi di motore a benzina e motore elettrico (quasi un perfetto 50/50 nel tratto Roma-Forlì) permette a questa Dacia Jogger Hybrid di dimostrarsi sempre poco assetata di carburante, anche nei percorsi più impegnativi come l'autostrada o il denso traffico cittadino.

Dacia Jogger Hybrid, la vista posteriore

Il generoso serbatoio da 50 litri di benzina, unito ai bassi consumi, permette alla prima Dacia ibrida di ottenere autonomie importanti con un pieno, in media attorno agli 800 km e con punte oltre i 1.000 km con una guida attenta ai consumi.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 6,0 l/100 km (16,6 km/l)

830 km di autonomia

830 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 5,0 l/100 km (20,0 km/l)

1.000 km di autonomia teorica

1.000 km di autonomia teorica Autostrada: 6,2 l/100 km (16,1 km/l)

805 km di autonomia teorica

805 km di autonomia teorica Economy run: 3,0 l/100 km (33,3 km/l)

1.665 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Dacia Jogger Extreme Hybrid 140 7P Ibrido

(Benzina) 69 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.385 kg 110 g/km

Dati

Vettura: Dacia Jogger Extreme Hybrid 140 7P

Listino base: 26.550 euro

Data prova: 18/09/2023

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 26°/Sereno, 22°

Prezzo carburante: 2,009 euro/l (Benzina)

Km del test: 858

Km totali all'inizio del test: 5.342

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 78 km/h

Pneumatici: Continental EcoContact 6 - 205/60 R16 92H (Etichetta UE: A, A, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 4,40 l/100 km (22,73 km/l)

Computer di bordo: 4,3 l/100 km

Alla pompa: 4,5 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 31,82 euro

Spesa mensile: 70,72 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 226 km

Quanto fa con un pieno: 1.136 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.