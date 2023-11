Ci capita spesso di parlare di auto ritrovate dopo un lungo periodo di incuria. Sono cose che accadono per lo più negli Stati Uniti, luogo da cui proviene anche questa storia. La protagonista di oggi è una Porsche 944 che è stata abbandonata in un campo per 15 anni.

L'auto era destinata alla rottamazione, ma i ragazzi di WD Detailing hanno deciso di riesumarla e di darle una seconda vita, documentando l'intero processo in un video.

Via la polvere

L'inizio non è stato facile per il team di WD Detailing . Ci sono volute non meno di tre ore per estrarre l'auto dal campo in cui si trovava, poiché tutte le ruote erano bloccate. Una volta che l'auto è tornata in officina, è iniziato il lavoro per eliminare l'accumulo di sporcizia formatosi negli anni sulla carrozzeria; uno strato così fitto di sedimenti che non si vedeva più nulla, neanche il colore della vernice, i vetri o addirittura le ruote.

Grazie al duro lavoro e all'idropulitrice è sbucato il brillante colore champagne della 944 e i ragazzi di WD Detailing l'hanno anche lucidata. Sfortunatamente, gran parte del trasparente sul cofano è andato perduto a causa dell'esposizione al sole per così tanto tempo, ma le fiancate e il tetto sono tornati a brillare al 100%.

Che caos dentro!

La 944 era altrettanto disgustosa all'interno, piena di muffa e detriti sui sedili e sulla moquette. Il team WD ha fatto un rapido lavoro di pulizia, utilizzando aria compressa per liberare lo sporco prima di usare un aspirapolvere per pulire tutto. Il team ha anche rimosso la moquette per lavarla a fondo.

WD Detailing intende rimuovere il motore da questa Porsche per un altro progetto di 944 che ne avrebbe bisogno ma sarebbe un peccato buttare via la sportiva tedesca dopo averla riportata in vita. Cosa ne sarà di lei? Continuate a seguirci per saperne di più.