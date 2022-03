Porsche sta lavorando da tempo ad una 911 Dakar, la versione rialzata e da fuoristrada dell’iconica sportiva. Rimanendo in tema off-road, se nel vostro garage è presente una classica 924 o 944 e avete voglia di divertirvi lontano dall’asfalto, l’austriaca Vagabund ha pensato ad una soluzione interessante.

L’officina si offre di convertire i modelli venduti tra il 1975 e il 1991 in versioni “Safari” grazie ad una serie di modifiche alla carrozzeria e non solo.

Preparata per ogni terreno

Prima di tutto, l’intervento comprende nuove sospensioni che hanno aumentato l’altezza dell’auto di 40 mm. Per quanto riguarda gli pneumatici, Vagabund mette a disposizione le Maxxis Trepador o le Bridgestone Dueler A/T di misura 205/70 R15 sui cerchi in lega originali della Porsche verniciati in tinta nera o oro.

Per un look ancora più fuoristrada, si può installare una ruota di scorta direttamente sul tetto e aggiungere quattro luci supplementari montate sul paraurti. In quest’ultimo caso, si può optare per le HELLA Rallye 1000 o le Comet 500, a seconda dei gusti del cliente. Non mancano anche adesivi e paraspruzzi.

Modifiche infinite

Potenzialmente, la lista di accessori equipaggiabili dalle Porsche prosegue all’infinito. Nella gamma di Vagabund sono presenti anche protezioni in alluminio per il sottoscocca, pneumatici chiodati, differenziale a slittamento limitato e un impianto di scarico più performante.

I prezzi per convertire la propria 924 o 944 partono da 9.900 euro e varia a seconda delle chicche scelte dal cliente. Ovviamente, in questa cifra non è compresa la vettura donatrice.

In ogni caso, non si tratta del primo esempio di Porsche trasformata in fuoristrada. Ad esempio, l’americana Singer modifica le vecchie 911 ispirandosi alle 953 e 959 vincitrici del Rally Dakar. E presto, come detto, vedremo anche una 911 di serie pensata per l’avventura.