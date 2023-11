Aumentare la produzione, fare più ricerca e sviluppo, favorire gli investimenti, riqualificare i lavoratori e riconvertire le imprese della componentistica: è così che Stellantis e Governo tracciano la rotta verso la transizione dell’auto in Italia.

Si parte il 6 dicembre, con la prima convocazione del ribattezzato “Tavolo Sviluppo Automotive”, a cui siederanno ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), azienda, presidenti delle Regioni che ospitano gli stabilimenti del gruppo (Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Piemonte ed Emilia-Romagna), sindacati e Anfia (come rappresentante della filiera).

Seguiranno altri incontri, per un confronto – spiega il ministero – “continuativo, trasparente e inclusivo tra tutti gli attori”.

“Abbracciare il cambiamento”

L’istituzione del Tavolo – continua la nota di Palazzo Piacentini – “risponde agli obiettivi indicati nel protocollo d’intesa Mimit-Anfia, sottoscritto il 18 ottobre, e alle sollecitazioni più volte emerse nelle riunioni” con Regioni, sindacati e imprese.

La produzione della Jeep Compass a Melfi

Da parte sua – attraverso le dichiarazioni rilasciate da un portavoce alle agenzie di stampa –, Stellantis fa sapere che, “per raggiungere le diverse ambizioni e sostenere il mercato automobilistico, sono però necessari specifici fattori abilitanti, come il rinvio o la rimozione della normativa Euro 7, che impedisce la continuazione della produzione di modelli a prezzi accessibili in Italia; gli incentivi alla vendita di veicoli elettrici e rete di ricarica per sostenere i clienti e il miglioramento del costo dell’energia per sostenere la competitività industriale di Stellantis e dei fornitori italiani”.