Mentre il nuovo Codice della Strada (Cds) è in discussione alla Camera per ricevere il primo via libera entro Natale, il Governo valuta già altre novità da applicare agli automobilisti di domani. L’annuncio arriva dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, responsabile delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Intervenendo all’evento “Sicurezza stradale: obiettivo zero vittime” organizzato dall’Anas, il titolare del Mit spiega che, una volta superato lo scoglio in Parlamento, “una riflessione sull’esame della patente e sul sistema a punti va fatta”.

I punti non bastano

Secondo Salvini, “il test per l’esame della patente è un modello ‘ruota della fortuna’, molto lontano dalla pratica”. La soluzione? “Senza gravare ulteriormente come onere sulle famiglie, avere più tempo per la pratica e magari dare il giusto peso alla teoria vale anche per la patente a punti, che sicuramente ha avuto un effetto dissuasorio all’inizio della sua applicazione, ma oggi chi ha meno di 5 punti è una percentuale irrisoria su scala nazionale”.

Il ministro è infatti convinto che “la patente a punti ha in parte esaurito l’effetto dissuasivo dai comportamenti sbagliati”. Lo dimostrerebbero i conducenti di veicoli a quattro e due ruote distratti perché impegnati a “chattare, fare dirette, riprendersi e pubblicarsi. A Roma e Milano – aggiunge Salvini – ne vedo troppi”.

Cosa prevede il nuovo Codice della Strada

Mancano però i dettagli su come mettere in pratica la nuova politica. Venendo invece al nuovo Codice della Strada, il testo prevede:

obbligo di installazione dell’ alcolock ai condannati per guida in stato di ebrezza

ai condannati per guida in stato di ebrezza stop agli autovelox “selvaggi”

“selvaggi” sospensione della patente per guida contromano o senza cintura, seggiolini e dispositivi antiabbandono

della patente per guida contromano o senza cintura, seggiolini e dispositivi antiabbandono obbligo di casco, targa e assicurazione per chi guida monopattini

safety car nei casi di incidenti

nei casi di incidenti stretta all’uso dei telefonini

Maggiori dettagli, nel nostro approfondimento.