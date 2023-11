Servizi aggiuntivi

3 anni di assicurazione furto e incendio totale e parziale in omaggio per danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di furto, rapina e incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine e danni da urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione dopo il furto; Primi tre interventi di manutenzione ordinaria in omaggio