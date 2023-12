Lunghezza: 4.210 mm

Larghezza: 1.800 mm

Altezza: 1.595 mm

Passo: 2.636 mm

Bagagliaio: min. 422/max. 1.305 litri (Hybrid: 354/1.237)

La seconda generazione di Nissan Juke è stata presentata alla fine del 2019: più lunga di 7 cm rispetto alla precedente, ha cambiato filosofia, passando dall'essere un crossover sbarazzino adatto a single o giovani coppie a modello con ambizioni da piccola familiare.

Per farlo, la Casa ha lavorato soprattutto sugli spazi, sull'accessibilità posteriore e sul vano di carico che rappresentavano il punto debole della prima serie, sacrificati sull'altare di un design di rottura. La nuova offre una capacità di carico in linea con la concorrenza, anche sulla variante ibrida che rinuncia a qualche decina di litri.

Nissan Juke, le dimensioni

La Nissan Juke è lunga 4,21 metri (4.210 mm), circa 75 mm più della precedente che si fermava a 4,135 mm, ma è anche più larga e più alta. La larghezza tocca infatti gli 1,8 metri, 1.800 mm esatti contro 1.765, quindi 35 mm in più, mentre l'altezza tocca il metro e 60 cm, con 1.595 mm contro 1.565, altri 30 mm. Il passo, ossia la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, è cresciuto più di tutto il resto: 2.636 mm contro 2.530.

Nissan Juke full hybrid

Nissan Juke, abitabilità e bagagliaio

Con altri 30 mm abbondanti in larghezza e in altezza e un passo allungato di oltre 100, la nuova Nissan Juke appare notevolmente più comoda e spaziosa della precedente: dietro c'è spazio per due adulti e un bambino con maggiore ampiezza per testa, spalle e gambe, anche se al centro resta l'ingombro del tunnel, mentre le portiere risagomate ora rendono anche l'accesso posteriore più agevole

Sul bagagliaio va fatto un distinguo: la prima generazione di Juke infatti aveva appena 251 litri, poi migliorati dopo il restyling a 354 grazie al doppio fondo. Sull'attuale, 354 è il valore minimo registrato sulla ibrida - con la zona sotto il piano occupata da ruotino di scorta e batteria - mentre il modello a benzina arriva a ben 422 litri. In più il vano è ampio e regolare, con una larghezza massima che sfiora il metro e 25 cm.

Abbattendo lo schienale frazionato in due parti, la lunghezza massima di carico dietro ai sedili posteriori si avvicina al metro e mezzo (sono 1.477 mm per l'esattezza). Il volume di carico all'altezza della cappelliera è di 925 litri mentre sfruttando lo spazio fino al soffitto si toccano i 1.305 litri, sulla Hybrid questi valori scendono a 734 e 1.237 litri.

Nissan Juke Hybrid, i sedili posteriori Nissan Juke, il bagagliaio Nissan Juke Hybrid, il bagagliaio

La gamma è, sin dal lancio, estremamente semplice, prova di motori Diesel o a Gpl e anche di versioni sportive o 4x4: nuova Juke ha esordito con il piccolo turbobenzina 1.0 DIG-T da 114 CV abbinato al cambio manuale o CVT, e nel 2022 a questo si è aggiunto il full hybrid di origine Renault con motore 1.6 aspirato abbinato al cambio a sei rapporti senza frizione con doppio motore elettrico della Clio E-Tech Hybrid, per 140 CV totali.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.0 DIG-T/CVT 114 CV Benzina Ant., cambio man o aut. 1.6 Hybrid 140 CV Benzina Anteriore, cambio aut.

Nissan Juke, le concorrenti con misure simili

La Nissan Juke è stata capostipite dei B-SUV e ancora rappresenta degnamente il cuore della categoria, con una lunga schiera di rivali. Ecco quelli con cui si confronta nelle versioni a benzina dalla massima capacità di carico.

Fiat 500X: 4,26 metri

4,26 metri Ford Puma: 4,19 metri

4,19 metri DR 3.0: 4,17 metri

4,17 metri Hyundai Kona: 4,21 metri

4,21 metri Jeep Renegade: 4,24 metri

4,24 metri KGM/SsangYong Tivoli: 4,24 metri

4,24 metri Opel Crossland: 4,21 metri

4,21 metri Peugeot 2008: 4,30 metri

4,30 metri Renault Captur: 4,23 metri

4,23 metri Skoda Kamiq: 4,24 metri

4,24 metri Suzuki S-Cross: 4,30 metri

4,30 metri Volkswagen Taigo: 4,27 metri

E qui le concorrenti della Juke Hybrid, scelti tra i modelli full hybrid oppure mild hybrid di nuova generazione :