C’è attesa per la nuova Lancia Ypsilon, ma nel frattempo continua senza sosta il successo della versione attualmente a listino: a dicembre, quindi, Lancia propone un’offerta a tasso zero sulla Ypsilon a GPL, con il finanziamento Lancia Più.

La Lancia Ypsilon 1.2 69 CV Ecochic GPL costa 20.900 euro, cui vanno aggiunti IPT, kit sicurezza, contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità; con il finanziamento il prezzo scende a 16.900 euro, cioè 4.000 euro di meno. Un incentivo della Casa che non riguarda ancora né gli Ecoincentivi statali, né la rottamazione di un usato.

C’è quindi un anticipo di 1.410 euro, e successivamente si pagano 11 rate mensili da 139 euro (TAN 0%, TAEG 3,24%), che comprendono le spese di incasso mensili.

La maxi rata finale, che è anche Valore Futuro Garantito, è di 14.398 euro, per un massimo di 10.000 km e un costo di euro 0,1 per ogni chilometro eccedente. L'offerta non è cumulabile con altre iniziative in corso.

Vantaggi

Se già la versione della Ypsilon a GPL può contare sui risparmi nel rifornimento, Lancia aggiunge vari vantaggi in più, come i 4.000 euro di sconto sul listino e soprattutto il tasso zero, che consente una rata molto contenuta.

Svantaggi

Non sono specificati servizi aggiuntivi, che possono essere richiesti in Concessionaria. Il periodo molto breve del finanziamento fa pensare alla sostituzione, magari con il nuovo modello.

In sintesi