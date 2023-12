Le sportive italiane degli anni ’50 non sono firmate solo da marchi come Alfa Romeo e Ferrari. Nel ricco universo di Costruttori dell’epoca nel nostro Paese c’è anche Bandini, una piccola Casa che ha dato vita alla celebre 750 GT Veloce, la quale è stata oggetto di numerose modifiche da parte del carrozziere Zagato.

Creata nel 1955, la 750 GT Veloce è un concentrato di leggerezza e prestazioni, anche (e soprattutto) per la pista.

Le origini

L’esemplare che vede in foto ha il numero di telaio 1001B. il suo chassis è realizzato con tubi a profilo ellittico in acciaio speciale e del peso di 27 kg, mentre il motore quattro cilindri Bandini-Crosley bialbero presenta su carburatori Weber. Così, la Bandini sviluppa 67 CV a 7.000 giri al minuto. Possono sembrare pochi, ma bisogna ricordare che l’auto pesa appena 670 kg.

Bandini 750 GT Veloce Zagato, il frontale Bandini 750 GT Veloce Zagato, il tre quarti posteriore

Al telaio viene aggiunta successivamente la carrozzeria sagomata da Zagato, che dona alla 750 GT Veloce un “corpo” simile alla Moretti 750 del 1954 e che viene successivamente ripreso sulle Abarth 750.

Queste forme molto particolari vengono subito notate dal pubblico, tanto che questa Bandini vince nel 1957 il Concorso d’Eleganza di Rimini.

Una nuova vita

Dopo una serie di gare negli Stati Uniti negli anni ’60 (tra cui la 12 ore di Sebring), questo esemplare di Bandini è tornato in Italia per essere completamente restaurata. Dal 1998 (anno del suo rientro nel nostro Paese), la vettura ha percorso 3.000 km e si presenta in condizioni quasi pari al nuovo, sia fuori che dentro.

Bandini 750 GT Veloce Zagato, gli interni

A tal proposito, l’abitacolo è ricco di personalità, con pelle rossa, volante in legno e tanti dettagli che rendono iconica la 750 GT Veloce.

La sua storia molto particolare e il fatto di essere un vero e proprio unico esemplare hanno aumentato notevolmente il valore della Bandini negli ultimi anni. Secondo la valutazione effettuata dalla casa d’aste Artcurial, questa one-off potrebbe valere tra i 400.000 e i 600.000 euro, praticamente come una Lamborghini Revuelto.