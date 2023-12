L'inevitabile sta per accadere: JLR (precedentemente nota come Jaguar Land Rover) ha annunciato la prima Range Rover elettrica in assoluto. Anche prima del debutto, il marchio di lusso britannico sta già accettando i preordini da parte dei primi acquirenti.

Nel frattempo, i dettagli preliminari confermano che il SUV di fascia alta non perderà le doti fuoristradistiche che lo hanno reso una leggenda del settore automobilistico.

Offroad elettrico senza compromessi

Il passaggio dai motori a combustione a un propulsore completamente elettrico non andrà a scapito delle capacità offroad. Il marchio di proprietà di Tata Motors afferma che i prototipi sono stati sottoposti a uno dei programmi di collaudo più severi di sempre per garantire la capacità di andare ovunque.

Range Rover elettrica, il dettaglio della ruota

Per Land Rover afferma che la Range Rover Electric è in grado di attraversare acque profonde fino a 85 centimetri. Ciò significa che sarà all'altezza del potente Defender dotato di sospensioni a molle elicoidali.

Prestazioni da V8 e architettura a 800 volt

Il gruppo britannico sostiene che questa sia "la Range Rover più silenziosa e raffinata di sempre" e che offra prestazioni paragonabili a quelle di un V8. Ricordiamo che la variante a otto cilindri utilizza un motore biturbo da 4,4 litri della BMW con una potenza massima di 606 CV e una coppia di 750 Nm. La Range Rover SV scatta da 0 a 60 miglia orarie in 4,3 secondi e raggiunge una velocità massima di 261 km/h.

Range Rover elettrica, la presa di ricarica

La Range Rover a zero emissioni sarà montata sulla stessa Architettura Modulare Longitudinale (MLA) delle versioni dotate di motore a combustione. Il supporto per la ricarica rapida sarà possibile grazie all'adozione di un'architettura a 800 volt. Sebbene non sia stato menzionato nell'annuncio, una configurazione a doppio motore è un'ipotesi logica, poiché il SUV elettrico sarà sicuramente dotato di trazione integrale.

Le prime immagini teaser

I teaser rilasciati oggi lasciano intendere un design quasi identico a quello del SUV a propulsione tradizionale oggi in vendita. Notiamo che i copriruota hanno una scritta EV invece del logo Land Rover, mentre la griglia sembra avere un layout più chiuso.

Range Rover elettrica, il teaser della mascherina

Ovviamente, ora c'è una porta di ricarica attraverso la quale la batteria, presumibilmente di grandi dimensioni, attingerà energia. Non stupiamoci se la capacità della batteria sarà a tre cifre. Ricordiamo che la Range Rover Electric è la punta di diamante dell'ambizione di JLR di raggiungere le zero emissioni di carbonio entro il 2039.