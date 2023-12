Vista per la prima volta dal vivo al Salone di Monaco 2023 la nuova generazione di Renault Scenic, al cui nome si è aggiunta la sigla E-Tech Electric a sottolinearne la natura puramente elettrica, si prepara ad arrivare nelle concessionarie con l'apertura degli ordini. I prezzi del crossover francese partono da 40.050 euro e arrivano fino ai 50.450 della top di gamma, passando per 4 differenti allestimenti.

Disponibile con due tipologie di motorizzazione - 170 o 220 CV - e due differenti pacchi batteria - 60 kWh per 430 km di autonomia e 87 kWh per 625 km di autonomia - la nuova Renault Scenic verrà consegnata a partire da aprile 2024.

Renault Scenic, prezzi e allestimenti

Come detto il listino della Renault Scenic E-Tech Electric parte da 40.050 euro per la versione con batterie da 60 kWh, motore da 170 CV in allestimento Evolution. Di serie sono previsti cerchi in lega da 19", telecamera e sensori di parcheggio posteriori, cruise control adattivo, strumentazione digitale da 12", monitor centrale da 9" e pompa di calore.

L'allestimento Techno (a partire da 41.550 per la 60 kWh e da 47.250 per la 87 kWh) aggiunge luci full LED, monitor centrale da 12" con navigatore, luci ambientali, sensori di parcheggio a 360° e vetri posteriori oscurati.

Renault Scenic E-Tech Electric Renault Scenic E-Tech Electric, gli interni

La Renault Scenic E-Tech Electric Esprit Alpine (da 49.050 euro) si caratterizza invece per cerchi in lega da 20’, barre tetto nere, sedili anteriori con regolazione lombare e riscaldabili, volante riscaldabile e interni dedicati.

Infine la top di gamma Iconic (da 50.450 euro) di serie monta cerchi da 20" con design dedicato, sedili anteriori a regolazione elettrica, sistemi di assistenza alla guida di livello 2, impianto audio Harman Kardon e inserti in legno.

Modello Evolution Techno Esprit Alpine Iconic Renault Scenic 170 CV 60 kWh 40.050 41.550 - - Renault Scenic 220 CV 87 kWh - 47.250 49.050 50.450

La Renault Scenic E-Tech Electric vista dal vivo