L'Automobile Awards 2023 è l'evento annuale francese che premia le eccellenze nel campo dell'industria automobilistica globale. L'edizione 2023 si è tenuta nel mese di dicembre con la partecipazione di 50 aziende mondiali.

Tra queste anche diverse realtà provenienti dall'Italia, come per esempio Alcantara, che si è aggiudicata il premio "Coup de Coeur LR 66" grazie alle sue infinite possibilità di essere declinata sia nel mondo dell’automotive che, più in generale, del lusso.

Per l'auto, non solo italiana

L'esperienza di Alcantara è ormai ben consolidata nell'industria automobilistica. L'azienda italiana, infatti, fornisce oggi i rivestimenti per numerose componenti interne di tantissime auto sportive e non.

Tra i suoi prodotti più celebri ci sono, per esempio, i rivestimenti per volanti, cruscotti e sedili, realizzati anche in collaborazione con marchi del calibro di Recaro o Sabelt, tra i leader del settore. Ma non solo, tra i suoi clienti di lungo corso figurano anche Aston Martin, Bentley, Maserati, McLaren, Hyundai, Peugeot e Renault.

Alcantara Salone di Ginevra 2019

Più speciale che mai

In tempi recenti, il brand è poi diventato celebre anche tra i giovani grazie a numerose edizioni speciali di auto sportive realizzate con interni rivestiti interamente dal pregiato materiale.

Tra queste, per esempio, la speciale BMW M4 Competition trasformata in una one-off con la riproduzione dello skyline di Milano sui pannelli porta, oppure gli interni delle ultime supercar Lamborghini.

Andrea Boragno, presidente di Alcantara, durante la premiazione a Parigi ha commentato:

"Siamo molto lieti di ricevere questo premio "Coup de Coeur LR 66", che riconosce non solo il nostro impegno per un'innovazione costante, ma anche il nostro impegno per lo sviluppo sostenibile." "Abbiamo introdotto una gamma di prodotti parzialmente derivato da poliestere riciclato certificato post-consumo e abbiamo accelerato la ricerca sul riciclo a fine vita, per sviluppare una tecnologia pionieristica che recupera integralmente la componente poliestere di Alcantara”.