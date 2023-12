Si dice KGM o KGMobility, ma si intende il nuovo corso di SsangYong, simboleggiato da un nuovo modello come il SUV Torres, al centro di una promozione a dicembre.

Nel singolare stile di comunicazione della Casa, l’offerta ha il curioso nome di Ta-Tan, "offerta schiaccia tassi", ed è in realtà gestita da CA Auto Bank.

Il prezzo di listino della KGM Torres con il motore 1.5 turbo GDI, in versione Road e a trazione anteriore, è di 31.900 euro, IVA inclusa, esclusi IPT e contributo PFU: su questo prezzo non è previsto un ulteriore sconto.

L'offerta prevede un'apertura pratica di 325 euro più bolli di 16 euro, un anticipo di 9.960 euro, seguito da 60 rate mensili di 409 euro (TAN 2,99% fisso, TAEG 4,59%), con spese di incasso di 3,50 euro per rata, già incluse nella rata stessa.

Dal momento che le rate coprono l’intero importo, non è prevista una maxi rata finale, né un limite chilometrico e costo per esubero. In compenso, la rata comprende servizi aggiuntivi, come Identicode e Polizza Pneumatici.

Vantaggi

La Torres è un modello di nuova presentazione, dal prezzo concorrenziale e con un finanziamento senza maxi rata dai tassi di interesse particolarmente vantaggiosi; tra le proposte di KGM c’è anche la presenza di servizi nella rata, il cui valore include le spese di incasso.

Svantaggi

Pur non essendo prevista la rottamazione, l’anticipo supera il 30% del costo totale; l’offerta è poi soggetta a termini e condizioni specifici da chiarire con il concessionario.

In sintesi