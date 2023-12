Quale auto potrebbe venire in mente nei giorni di Natale se non la Fiat Panda, da tempo indiscussa regina delle vendite nel mercato italiano?

Fiat Happiness è la formula promossa su tutta la gamma, ma è interessante verificare gli importi di esempio per una Panda 1.0 con il motore mild hybrid da 70 CV.

Per questo modello, il prezzo di listino è di 15.500 euro, esclusi IPT e contributo PFU, mentre il prezzo scontato può scendere a 13.000 euro senza finanziamento, oppure a 11.500 euro con il pagamento rateale.

La formula di finanziamento non prevede anticipo, ma solo il pagamento delle 59 rate mensili da 165 euro (TAN 8,75% fisso, TAEG 10,76%), inclusi 3,5 euro di spese di incasso.

C’è anche la maxi rata finale, che equivale al Valore Futuro Garantito, pari a 6.938,5 euro; non si devono superare i 50.000 km in caso di restituzione o sostituzione, con un costo di esubero di 0,1 euro per ogni km in più.

Sono poi inclusi nella rata di esempio alcuni servizi, come Identicar per 12 mesi a 265 euro e Tyre Insurance; altri servizi possono essere aggiunti su richiesta.

Questa offerta è valida esclusivamente per clientela privata, non è cumulabile con altre iniziative, e riguarda solo vetture in pronta consegna.

Vantaggi

Il primo vantaggio di Fiat Happiness è sicuramente l’assenza di anticipo, peraltro senza il vincolo di permuta o rottamazione: in unione con lo sconto iniziale di ben 4.000 euro, la Panda si ottiene con una rata da 165 euro, spese mensili incluse.

Svantaggi

Attenzione ai tassi di interesse, con TAEG che si avvicina quasi all’11%, e alla maxi rata che è oltre il 60% del prezzo scontato.

In sintesi