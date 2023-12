Il modello che sta facendo salire le vendite di Seat, fino al punto di oscurarne il brand, è senz’altro la Cupra Formentor, con la sua personale interpretazione di crossover sportivo: fino al 30 dicembre l’auto è disponibile con l’offerta Cupra Way di Volkswagen Financial Services.

L’esempio analizzato si riferisce alla Cupra Formentor con il performante 2 litri TDI turbo diesel da 150 CV, e cambio manuale a 6 marce, dal listino di 38.500 euro. La promozione consente di ottenere un prezzo scontato a 34.682,91 euro, chiavi in mano, esclusa l'IPT, senza servizi aggiuntivi.

Si richiede quindi un anticipo di 6.900 euro, seguito da 35 rate mensili da 365 euro (TAN 6,99% fisso, TAEG 8,02%), con spese di incasso di 2,25 euro al mese.

C’è poi la consueta maxi rata finale di 20.461,98 euro, per un massimo di 45.000 km in caso di sostituzione o restituzione, e un costo di 0,07 euro per ogni chilometro eccedente. Si può invece riscattare l’auto, anche rifinanziando la cifra.

Vantaggi

Senza obbligo di permuta o rottamazione, Cupra consente di ottenere sulla Formentor a gasolio uno sconto iniziale di oltre 3.800 euro e una rata mensile non troppo alta. Tra l’altro, queste formule sono variamente configurabili, per ottenere la soluzione di acquisto più adatta alle proprie esigenze.

Svantaggi

TAN e TAEG sono un po’ più alti della media mensile, e negli importi di esempio non sono inclusi eventuali servizi aggiuntivi.

In sintesi