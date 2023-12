Non ci sono soltanto finanziamenti con maxi rata, ma anche le proposte di leasing per privati: l’offerta di fine anno che analizziamo riguarda quindi la formula Alfa Top Lease su un’Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbo Diesel da 210 CV.

La Giulia in allestimento Sprint ha un prezzo di 54.850 euro, esclusi IPT e contributo PFU, che con la promozione scende fino a 49.465 euro, cioè oltre 5.300 euro in meno, senza Ecobonus.

Non sono previste spese per l'apertura della pratica, ma si parte con un anticipo di 10.248 euro, corrispondente al primo canone anticipato, seguito da 35 canoni mensili da 450 euro (TAN 6,99% fisso, TAEG 7,78%), con spese di incasso di 15 euro al mese, incluse nel canone.

Il valore di riscatto alla fine del leasing è di 32.095 euro; il limite chilometrico è fissato a 60.000 km, con un costo di 0,05 euro per ogni chilometro eccedente, che si pagano in caso di sostituzione o restituzione della Giulia.

Questa offerta è riservata alla clientela privata e non è cumulabile con altre iniziative.

Vantaggi

Il prezzo è parecchio scontato considerando il listino di una vettura premium come la Giulia, e lo sconto è a cura di Alfa Romeo, non potendo contare sugli Ecoincentivi statali. Non sono previste spese di apertura pratica, e, sebbene la formula preveda quasi sempre la sostituzione, è prevista anche la possibilità di un riscatto.

Svantaggi

I dettagli sui servizi aggiuntivi, comunque consigliabili, non sono specificati nell’esempio; TAN e TAEG sono relativamente elevati, anche per l’importo consistente delle spese mensili di gestione pratica.

In sintesi