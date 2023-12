Il leader mondiale delle console da gioco, Nintendo, ha venduto 119 milioni di esemplari del Game Boy e del Game Boy Color e 82 milioni di unità del Game Boy Advance, rendendoli tra i dispositivi di gioco più popolari del pianeta.

Ma sapevate che, negli anni 2000, una speciale modifica permetteva a questi dispositivi di funzionare anche come strumenti di diagnostica per alcuni scooter Aprilia, Peugeot e Suzuki? Ecco i dettagli.

Per capire i problemi

La modifica da apportare alle piccole console Game Boy Color o Game Boy Advance (a seconda dell'anno) comprendeva una cartuccia da cui uscivano tre cavi. Uno di questi si collegava all'unità di controllo del motore e l'altro all'impianto frenante.

Una volta messo a punto il tutto, il sistema di gioco portatile diventava uno strumento diagnostico completamente funzionante. Il tutto è stato illustrato da un influencer sul proprio canale YouTube, in video che potete vedere a fondo pagine.

La diagnostica, seppur poco evoluta, permetteva di vedere (al pari di uno strumento OBD standard) la posizione dell'acceleratore e la temperatura d'esercizio del motore, permettendo perfino di leggere e cancellare i codici di errore. I tecnici potevano attivare gli attuatori per assicurarsi che cose come l'accensione, gli iniettori e le pompe funzionassero elettronicamente e meccanicamente.

Oltre a diagnosticare i problemi, lo strumento poteva anche aggiornare la centralina degli scooter, per passare, magari, dalla messa a punto Standard a quella Racing per un motore da 50 cc.

Un Game Boy Advance

Strumenti costosi

Chi conosce bene il mondo delle riparazioni, sa perfettamente che, al giorno d'oggi, gli strumenti diagnostici evoluti hanno un costo non indifferente.

Se pensate però che riutilizzare un vecchio Game Boy potrebbe davvero rappresentare una svolta per il mondo degli scooter moderni, la risposta è negativa, in quanto modificare una delle piccole console per poter funzionare in questo modo richiede oggi fino a 3.000 dollari (circa 2.700 euro al cambio attuale).

Il video completo