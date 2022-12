Chi gioca oggi ai videogiochi di auto durante le Feste? Secondo una ricerca condotta da YouGov, multinazionale britannica attiva nel campo delle ricerche di mercato e dell'analisi, l'utente medio di questi titoli è un uomo di 34 anni, abituato a fare acquisti online.

Un target comune a tante altre aziende, tra cui quelle di noleggio auto a lungo termine, come ALD Automotive Italia, che in occasione del Natale ha avuto un'idea molto particolare. Si chiama "Hack the Christmas" e ha come obiettivo quello di portare nel mondo dei videogame la società, ma non solo.

Come funziona

Partiamo innanzitutto specificando la piattaforma e il videogioco. Si tratta di Forza Horizon 5 disponibile per Xbox, uno tra i giochi di corse più famosi del mondo. Nella sezione di personalizzazione, a partire dai giorni immediatamente a ridosso delle festività natalizie, si potrà personalizzare l'estetica della propria auto con alcune livree dedicate - simili a dei wrapping nel mondo reale.

Il colore di fondo sarà sempre il blu, abbinato alle scritte e ai loghi ALD Automotive in rosso. In aggiunta si potrà scegliere anche se applicare un fiocco rosso sul frontale dell'auto, proprio in occasione del Natale. Guardando le prime foto rilasciate dall'azienda, le auto, una volta terminate, assomiglieranno molto ai veicoli da rally, verniciati solitamente in tinte sgargianti e con loghi di vari sponsor applicati sulla carrozzeria.

La livrea ALD Automotive Italia in Forza Horizon 5 La livrea ALD Automotive Italia in Forza Horizon 5 La livrea ALD Automotive Italia in Forza Horizon 5

Gli obiettivi

Come anticipato, tra gli obiettivi dell'iniziativa condotta da ALD Automotive Italia c'è quello di far scoprire agli utenti il nuovo e-commerce dell'azienda, una piattaforma che consente un’esperienza di noleggio a lungo termine completamente digitale, dalla personalizzazione dell'auto al preventivo, fino alla stesura del contratto.

Tutta la community di Forza Horizon 5 potrà sfoggiare nelle varie attività previste in-game la serie di livree inedite, con il fine ultimo di attivare un vero e proprio passaparola digitale. Le personalizzazioni saranno visibili da tutti i player online contemporaneamente sullo stesso server e potranno essere scaricate gratuitamente.

La livrea ALD Automotive Italia in Forza Horizon 5

Perché Forza Horizon 5

La scelta è ricaduta su questo specifico videogioco, spiega l'azienda, per due motivi fondamentali. Il primo è che si tratta della piattaforma a tema auto più utilizzata durante le vacanze di Natale 2021; il secondo è che le linee guida di riferimento di Forza Horizon 5 non vietano di riprodurre loghi o offerte commerciali nella personalizzazione delle auto.