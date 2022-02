Quasi 9 anni. Questo è il tempo trascorso dal 17 settembre 2013, quando Grand Theft Auto V - semplicemente noto come GTA 5 - fece il suo debutto su PS3 e Xbox 360. E per quanto venga costantemente aggiornato nella componente Online, comincia a mostrare il peso degli anni.

Ma ecco che finalmente Rockstar Games, software house della celeberrima serie, ha rotto il silenzio e risposto alle innumerevoli richieste riguardo al nuovo capitolo della saga con un articolo sul Newswire ufficiale: il nuovo GTA è attivamente in sviluppo. E visto il tempo trascorso, oltre alle alte aspettative, speriamo di andare sul sicuro dicendo che si tratterà di Grand Theft Auto 6.

Uno sviluppo "ben avviato"

Purtroppo non c'è una data precisa per quanto riguarda il nuovo capitolo della saga, con la promessa della software house Rockstar Games di "condividere più informazioni quando saremo pronti". Eppure non sembra che dovremo aspettare ancora molto, e basta citare testualmente l'articolo del Newswire :

"Considerata la longevità senza precedenti di GTA V, molti ci stanno chiedendo informazioni su un nuovo capitolo della saga. Come sempre fatto per i capitoli precedenti, vogliamo esser certi di rilasciare un videogioco nuovo che vada a offrire molto di più rispetto al suo predecessore. Siamo però lieti di farvi sapere che lo sviluppo del prossimo capitolo della serie Grand Theft Auto è ben avviato e ci stiamo lavorando attivamente."

GTA V: il gioco dei record

Ancora oggi, dopo quasi nove anni, Grand Theft Auto V è uno fra i videogiochi automobilistici più flessibili: dal 2014 è diventato un cross-gen fra PS3/360 e PS4/One, e la storia si ripeterà a marzo di quest'anno quando verrà rilasciato per PlayStation 5 e Xbox Series X.

GTA V è diventato un fenomeno di massa senza precedenti nel mondo videoludico, vendendo 155 milioni di copie. E' entrato nel Guinness dei Primati per l'incasso più veloce di un miliardo di dollari (870 milioni di euro al cambio attuale) per un prodotto di intrattenimento. Ha impiegato solo tre giorni.

Ad aprile 2018 era uno dei prodotti di intrattenimento di maggior successo finanziario di tutti i tempi, con circa 5,25 miliardi di euro in entrate mondiali.

Los Santos, controparte fittizia di Los Angeles e frammento della mappa di gioco San Andreas di GTA V

Gli aggiornamenti del "Five"

Come detto poco sopra, GTA 5 sarà uno dei pochi videogiochi a vivere su ben tre generazioni di console, e come lasciato supporre da Rockstar stessa, il lancio di GTA 6 non sarà immediato. Il che lascia ancora respiro all'attuale capitolo, che quindi continuerà ad essere aggiornato.

Nello stesso comunicato citato, Rockstar ha promesso che GTA V per le console next-gen avrà nuove modalità grafiche per una risoluzione fino a 4K e 60 fotogrammi al secondo (FPS), aggiornamenti delle texture, incremento della distanza di campo visivo e opzioni di HDR e Ray-Tracing.

A questo si aggiungono tempi di caricamento più rapidi, esperienza audio 3D migliorata, feedback aptico avanzato (a seconda della piattaforma specifica con cui si gioca) e molto altro. Tutto ciò naturalmente è grazie all'hardware più potente delle console next-gen PS5 e Xbox Series X|S, e niente paura se voleste fare l'upgrade in corso d'opera: potrete trasferire i progressi e i personaggi alle nuove piattaforme una tantum al lancio del gioco.

Una vettura modificata da Hao's, come si nota dall'adesivo sul paraurti

Ultimo ma non meno importante, Grand Theft Auto Online - ad oggi integrato nel gioco GTA 5 e vera base fondante del suo successo continuativo - avrà una versione esclusiva che contiene solo questa componente multiplayer, un po' come già visto per Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online, e sarà gratuita per i giocatori PlayStation 5 per i primi tre mesi. Ci saranno migliorie al gameplay, un nuovo tutorial iniziale e il tuner Hao's Special Works con modifiche esclusive.