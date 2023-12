Un mito inglese dallo spirito americano. È questa la filosofia della Land Rover Defender personalizzata da Legend Motor Co., un atelier di Salt Lake City che ha presentato di recente due linee di customizzazioni riservate al fuoristrada britannico.

Si chiamano “Signature Series” e “Classic Series” ed entrambe danno nuova vita alla Defender sia dal punto di vista tecnico che meccanico.

Più classica o più estrema

Se la Classic punta maggiormente su uno stile tradizionale come suggerisce il nome, la Signature esalta al massimo la personalità della Defender. Entrambi i modelli di basano sul telaio di una Jeep Wrangler JK a quattro porte, mentre la scocca è al 100% in alluminio rinforzato in kevlar per assicurare la maggior resistenza possibile.

Oltre alla parte telaistica, Legend Motor Co ha rivisto l’intero comparto delle sospensioni aggiungendo degli ammortizzatori Fox ad assetto variabile, mentre gli pneumatici sono dei BF Goodrich KM3 da 37” abbinati a cerchi in lega da 17”.

Naturalmente, la personalizzazione dell’officina passa anche per gli interni, con rivestimenti in pelle pregiata del colore preferito dal cliente. Nuova anche la strumentazione di bordo, che conta ora anche su una radio Bluetooth Soundboks rimovibile.

Fino a 659 CV

Sia la Signature che la Classic utilizzano un 6.2 V8 LT1 a benzina della General Motors. Questo propulsore eroga 461 CV e 630 Nm di coppia, ma chi desidera esagerare può optare per un 6.2 V8 Lt4 capace di raggiungere i 659 CV e 881 Nm. Le prestazioni non vengono dichiarate, ma è probabile che questa Land Rover sia tra i fuoristrada più veloci in assoluto sulla faccia della terra.

A prescindere dal motore scelto, c’è sempre un cambio automatico a 8 rapporti della GM con marce ridotte. Non mancano anche un radiatore su misura, un impianto di scarico sportivo e assali Ultimate Dana 60 HD.

Il prezzo? La versione Classic costa 189.000 dollari (circa 172.000 euro), mentre per la Signature non vengono forniti dei prezzi, anche se le maggiori personalizzazioni fanno pensare ad almeno 200.000 euro. Senza dimenticare che a queste cifre bisogna aggiungere anche il valore della Defender donatrice.