Toyota e Suzuki hanno condiviso con successo modelli e piattaforme in alcuni mercati europei e in India, dando vita a un rapporto che ha rafforzato la presenza sul mercato di entrambi brand.

Ne sono un chiaro esempio Suzuki Across e Swace, ossia gli "alter ego" rispettivamente di Toyota RAV4 e Corolla Touring Sports. A quanto pare, però, la collaborazione non si estenderà a modelli storici per Suzuki come Jimny e Swift.

Jimny e Swift non si toccano

Negli scorsi mesi si è parlato ripetutamente della possibilità per Toyota di introdurre nella propria gamma dei modelli basati su due delle Suzuki più conosciute al mondo. Tuttavia, secondo i rumors più recenti, quest'ultima avrebbe imposto un veto a questa possibilità descrivendo le due auto come "parte integrante del DNA" di Suzuki.

Suzuki Jimny Pro Suzuki Swift (2024)

Dai punti di vista dell'identità del brand e commerciale, la decisione ha senso. In effetti, probabilmente succederebbe lo stesso a parti invertite se Suzuki chiedesse a Toyota di poter creare dei modelli basati su vetture ben conosciute come Supra e Land Cruiser. Niente da fare, quindi: Jimny e Swift resteranno un'esclusiva Suzuki.

I fuoristrada Toyota

Per vedere un nuovo fuoristrada firmato Toyota dovremo attendere la fine del 2024, quando nelle concessionarie italiane arriverà la Land Cruiser con motorizzazione diesel non elettrificata.

Vista in anteprima ad Auto e Moto d'Epoca lo scorso ottobre, la nuova Land Cruiser sarà successivamente disponibile anche in una variante mild hybrid diesel.

Inoltre, sempre parlando di SUV Toyota, la Casa nipponica ha presentato il concept della Land Cruiser elettrica e ha anticipato l'arrivo di una sorta di erede della FJ Cruiser, con quest'ultima che non è mai stata venduta ufficialmente nel mercato europeo.

Niente Jimny (e Swift), quindi, ma Toyota continua a investire nei fuoristrada.