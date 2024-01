La Toyota GR Yaris è già una piccola "bomba". Il 1.6 da tre cilindri eroga 261 CV, più che sufficienti per divertirsi sia su strada che in pista.

Ma per un proprietario inglese questa potenza non era abbastanza ed è per questo motivo che ha deciso di trasformare la sua Toyota in un vero razzo tascabile da 530 CV. Ecco come ci è riuscito.

Va (e costa) come una sportiva di razza

Il proprietario della GR Yaris che vedete nel video ha smontato e rimontato il motore già cinque volte per ottenere la maggiore potenza possibile e sembra proprio che le modifiche non siano ancora finite. Elaborata da SRD Tuning, il tre cilindri è stato completamente aggiornato con l'installazione di un turbo Plusar, un nuovo sistema di aspirazione, un impianto di scarico sportivo e un'immancabile aggiornamento alla centralina.

Così, il 1.6 chiamato "G16E-GTS" sviluppa 530 CV, ma secondo il proprietario potrebbe raggiungere i 660 CV con altri interventi futuri. Tra questi, oltre a nuove modifiche meccaniche, sono in programma nuove sospensioni, un kit widebody ancora più voluminoso e un cambio sequenziale. Ma quanto costa una GR Yaris così? L'equivalente di circa 150.000 euro, a cui bisogna aggiungere i 46.000 euro dell'esemplare di serie.

C'è anche da 741 CV

Tra l'altro, questa GR Yaris non è nemmeno la più potente al mondo. L'anno scorso Powertune Australia ha messo a punto il motore a tre cilindri portandolo alla ridicola potenza di 741 CV.

Parlando invece del modello "stock", si dice che la Toyota sarà proposta presto in una versione da 300 CV dotata (forse) di un cambio automatico a 8 rapporti.

Attendiamo maggiori notizie dalla Casa giapponese e nel frattempo vi faremo sapere su eventuali nuove follie dei tuner su questa supercar in miniatura.