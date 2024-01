Con il 2024 ripartono gli incentivi statali, attivi dalla prima della metà di gennaio, ma ricalcati ancora su quelli dello scorso anno: si attendono infatti gli aggiornamenti, previsti con i prossimi decreti attuativi. Le Case automobilistiche, comunque, rilanciano le offerte con incentivi: vediamo ad esempio la Dacia propone la Duster con alimentazione a GPL.

Per una Dacia Duster in allestimento Expression, a trazione anteriore e con il motore ECO-G da 100 CV è previsto un listino iniziale di 17.400 euro, IVA inclusa ma esclusi IPT e contributo PFU.

Per l’apertura pratica sono richiesti 350 euro più imposta di bollo di 37,29 euro, mentre l’anticipo per il finanziamento è di 4.330 euro, seguito da 36 rate mensili da 138,72 euro (TAN 5,49%, TAEG 7,12%), con 3 euro di spese di incasso al mese.

Alla fine del finanziamento, c'è una maxi rata di 12.222 euro, con un limite chilometrico di 30.000 km totali, e un costo di 0,10 euro per ogni chilometro in eccesso in caso di restituzione o sostituzione.

L’incentivo statale previsto per questa Duster è di 2.000 euro, in caso di rottamazione di un veicolo usato da euro 0 a euro 4 di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno dodici mesi.

Dacia continua a proporre vari servizi nella rata mensile di esempio, in questo caso 3 anni di Protezione Auto, 1 anno di Driver Insurance, Manutenzione Ordinaria per 3 anni o fino a 30.000 km, e la GAP Insurance che copre la differenza tra il valore attuale di un veicolo e l'importo ancora dovuto sul finanziamento, utile in caso di furto o perdita totale del veicolo a seguito di un incidente.

Vantaggi

Dacia mette al centro delle proprie promozioni sulla gamma Duster il modello a GPL, che a gennaio può nuovamente accedere agli Ecoincentivi statali con rottamazione, e che viene sempre offerto con una rata ridotta e tanti servizi inclusi.

Svantaggi

Al di là di oneri finanziari e di tassi di interesse non particolarmente bassi, c’è da notare che questa Duster è della generazione precedente: Dacia, anche nel sito ufficiale, invita già ad informarsi sul modello nuovo.

In sintesi