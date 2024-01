Il noleggio lungo termine una la formula molto apprezzata dagli italiani quando si tratta di scegliere un'auto nuova. Pacchetti di assistenza, rate mensili e non un'unica soluzione, assistenza e altro infatti sono servizi ai quali sempre più automobilisti non sanno dire di no.

Come si fa a capire quale sia effettivamente l'offerta migliore del mercato per una determinata auto e, quindi, a risparmiare? La risposta è semplice, usando uno dei comparatori online di offerte. Tra questi l'ultimo è Rentago.

Il paragone che fa bene

Il nuovo comparatore di offerte di noleggio a lungo termine Rentago si occupa di mettere a confronto tutte le tariffe disponibili sul mercato per un determinato modello prescelto o una determinata carrozzeria.

Funziona così, accedendo al sito dedicato, come spesso accade in questi casi, la prima cosa da fare è rispondere a una serie di domande riguardo l'auto ideale secondo le proprie esigenze, incluse quelle inerenti la quantità desiderata di anticipo da versare e la durata ideale del contratto.

Rentago, alcuni esempi di tariffe

Fatto questo, il sistema espone una serie di offerte, provenienti nella maggior parte dei casi da aziende di piccole e medie dimensioni, in grado di effettuare scontistiche più elevate delle multinazionali. Una volta individuata l'offerta di noleggio a lungo termine prescelta, non resta che seguire tutta la procedura per avviare la pratica, in tutti i casi sul sito dell'agenzia territoriale dedicata.

Parlando specificamente delle piccole aziende di noleggio lungo termine, da cui solitamente si servono i comparatori online, il "pro" della questione è sicuramente il prezzo, in quanto, visti i bassi volumi, possono effettuare, come anticipato, sconti percentuali più elevati.