La famiglia della Hyundai Kona elettrica si allarga col debutto dell’allestimento N Line. Per la prima volta, infatti, questa versione è disponibile su un modello elettrico della Casa coreana, dando così ulteriore dinamicità e sportività al crossover a batteria.

La Hyundai Kona N Line sarà disponibile dalla primavera 2024 e dovrebbe rappresentare il top di gamma del modello, anche se il marchio non ha ancora annunciato il prezzo di listino.

Cosa la rende speciale

L’allestimento N Line si riconosce per i paraurti dedicati sia all’anteriore che al posteriore, per le minigonne laterali esclusive e per i caratteristici cerchi da 19”. Inoltre, non manca il badge N Line sui passaruota. A bordo, invece, la Kona N Line presenta sedili sportivi con logo N Line e cuciture rosse a contrasto.

Hyundai Kona Electric N Line

Tra l’altro, i sedili si possono scegliere in tessuto o in una combinazione di Alcantara (realizzata per il 57% con poliestere riciclato) e pelle.

Altri dettagli rossi sono presenti sul volante e sul cruscotto per trasmettere un ulteriore senso di sportività. Infine, a completare la dotazione ci sono gli specchietti laterali in nero lucido, il tetto nero bicolore (opzionale) e la pedaliera in metallo.

Nessuna variazione per batterie e motori

La Hyundai Kona N Line non porta con sé modifiche al powertrain. La Kona Electric, quindi, resta sempre disponibile nei due tagli di batteria Standard Range e Long Range, con la prima che ha una capacità di 48,4 kWh e la seconda di 65,4 kWh, entrambe abbinate alla trazione anteriore.

Hyundai Kona Electric N Line, gli interni

Nel primo caso, la potenza massima dichiarata della Hyundai è di 156 CV e 255 Nm, mentre nel secondo 217 CV e 255 Nm. L’autonomia passa dai 377 km della Standard Range ai 454 km della Long Range. Entrambe supportano la ricarica rapida fino a 350 kW, per passare così dal 10 all’80% di carica in 41 minuti (prendendo come riferimento la versione da 65,4 kWh).