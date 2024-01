Dallo scorso 16 gennaio, l'amministrazione comunale di Bologna ha fissato a 30 km/h il limite di velocità su tutto il territorio comunale. Una scelta che presenta dei vantaggi sotto il profilo della riduzione delle emissioni e sul rischio di incidenti gravi, certamente, ma che ha fatto storcere il naso agli automobilisti.

Per tanti di questi ultimi, la preoccupazione è che la città diventi ancora più congestionata e che il Comune ne approfitti per "fare cassa" con autovelox e controlli più frequenti. A quanto pare, il provvedimento non è andato giù nemmeno al Ministero degli Interni.

Le dichiarazioni

Secondo quanto riportato dall'Ansa, il Ministero ha dichiarato che il limite dei 30 km/h a Bologna "non appare una scelta ragionevole perché i problemi per i cittadini (in particolare per i lavoratori) rischiano di essere superiori ai benefici per la sicurezza stradale che resta comunque una delle priorità assolute per il ministro Matteo Salvini".

Nella nota inviata, il Mit prosegue dicendosi "pronto ad avviare un confronto immediato con l'amministrazione bolognese per verificare soluzioni alternative e prevenire forzature e fughe in avanti che poi rischiano di essere smentite anche dai giudici, come già successo a Milano a proposito dell'obbligo per i mezzi pesanti dei dispositivi per l'angolo cieco".

Come funzionano i nuovi limiti

I nuovi limiti di velocità riguarderanno il 70% delle vie nel centro abitato, mentre includendo le zone all'interno del perimetro tangenziale/autostrade e le aree residenziali esterne di Borgo Panigale-Reno, Navile e San Donato-San Vitale, la percentuale aumenta al 90%.

Alcune strade, come le arterie principali e i viali della circonvallazione, manterranno i vecchi limiti di 50 km/h, per un totale di circa un centinaio di strade.

Il video da Bologna a 30 km/h

I controlli e le multe

Saranno effettuati controlli per garantire il rispetto dei nuovi limiti di velocità a Bologna, utilizzando telelaser in dotazione alla Polizia Locale. La presenza di tali controlli sarà segnalata con appositi cartelli posizionati 80 metri prima. In caso di violazione, verrà emessa una notifica immediata con sanzioni che variano da 29,4 a 845 euro, a seconda della quantità di superamento del limite. Non è prevista l'installazione di nuovi autovelox.

Inoltre, il Comune di Bologna ha installato numerosi infovelox lungo le strade a 30 km/h. Questi pannelli luminosi indicano la velocità effettiva dei veicoli, illuminandosi in verde se si rispetta il limite e in rosso se lo si supera. Nel caso di fermata da parte delle forze dell'ordine, presenti vicino ai cartelli, non ci saranno multe, ma verrà fornita solo un'informazione sui nuovi limiti.