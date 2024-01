In qualche modo abbiamo un debole per i piccoli motori a combustione delle auto telecomandate. Sono abbastanza potenti per le loro dimensioni, estremamente complicati e hanno un suono simile a quello dei loro parenti più grandi. Solo che non se ne vedono molti su piccole auto altrettanto impressionanti.

In questo video ve ne mostriamo uno incredibile.

Ha pure il cambio manuale

Lo YouTuber JohnnyQ90 ha sostituito il bicilindrico a V della sua vecchia RC 4x4 con un quattro cilindri da 17,5 cc con cambio manuale a tre velocità. Ma il suo lavoro è stato molto più complicato di quanto si possa immaginare.

Ha dovuto riconfigurare il piccolo sistema di raffreddamento dell'auto, installare un nuovo scarico e cablare tutto.

Il motore in sé è prodotto da un'azienda chiamata Cison e costa circa 1.000 dollari statunitensi (circa 919 euro al cambio attuale) senza il cambio. Anche il cambio a tre velocità (più la retromarcia) proviene da questa azienda e costa 450 dollari (circa 413 euro).

È interessante notare che il cambio è costituito da un alloggiamento in alluminio stampato in 3D. Un buon esempio di come questa tecnologia stia diventando sempre più economica, al punto da avere senso per applicazioni come piccoli motori o altri assemblaggi meccanici simili.

Sia il cambio che l'acceleratore sono controllati da servocomandi e gestiti da un telecomando. Come per ogni piccolo veicolo fuoristrada, le prestazioni di guida su scala ridotta sono impressionanti. Tuttavia, nel video non si parla di valori di accelerazione, velocità massime, cavalli o coppia.

Guardare per credere

Nel video il piccolo fuoristrada sale su un cordolo e sopravvive alla manovra completamente indenne. A prescindere da ciò che questa piccola auto è in grado di fare, è semplicemente piacevole sentire il rombo del suo mini quattro cilindri.