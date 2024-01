Quanto vi piacerebbe starvene comodamente sui sedili posteriori di un'auto e godervi un film o una serie TV come sul divano di casa? In realtà la cosa è già possibile con i tanti schermi e sistemi di intrattenimento disponibili su diversi modelli già in vendita, ma c'è chi va ancora oltre e propone un maxischermo degno del salotto più lussuoso.

Ci riferiamo all'enorme schermo flessibile e a scomparsa della Skyworth Skyhome che scende dal tetto e può piegarsi e distendersi per offrire agli occupanti delle due poltrone posteriori gli spettacoli preferiti, i videogame o i social con la massima risoluzione e soddisfazione.

In produzione nel 2024, sarà in vendita anche fuori dalla Cina

La novità più importante della concept Skyhome, che come dice il nome vuole riproporre in auto tutto il comfort e le comodità di una casa connessa e tecnologica, è che verrà prodotta e venduta in Cina nel 2024 mantenendo il 90% delle caratteristiche del prototipo.

Skyworth Skyhome, il maxischermo posteriore

Questo significa che il super display che sembra superare i 31 pollici visti sulla BMW Serie 7 potrebbe essere davvero tra le dotazioni della futuribile berlina elettrica di Skyworth Automobile. Al suo confronto anche il monitor da 48" della Lexus LM pare ridimensionarsi.

Skyworth Skyhome, la vista di tre quarti anteriore

L'annuncio arriva dall'International MotorXpo (IMXpo) di Hong Kong dove la Skyworth Skyhome è stata esposta per la priva volta al pubblico e, come riporta CarNewsChina, scopriamo che sarà disponibile anche fuori dalla Cina.

Il video che scopre esterni e interni della Skyworth Skyhome

Super berlina elettrica

Ricordiamo che la Skyworth Skyhome, nata dal marchio che unisce il costruttore di autobus e veicoli commerciali Skywell e il produttore di televisori Skyworth Group, è al momento una concept con le forme da berlina basata sull'architettura elettrica CE.

Skyworth Skyhome, il dettaglio delle portiere

Ha due motori da 617 CV totali e sarà prodotta anche con singolo elettromotore, mentre l'impianto elettrico è a 800 volt.

Skyworth Skyhome, il display da 57" in plancia

A questo si aggiungono le sospensioni Skyworth Aladdin 1.0, il sistema di monitoraggio dello stato di salute dei passeggeri, i comandi vocali interattivi, il display da 57" continuo in plancia e l'infotainment gestito dall'intelligenza artificiale Xiaowei GPT basata sul chipset Qualcomm 8295.