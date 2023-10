Vi piacerebbe guidare un'auto che sembra un'astronave, con cruscotto digitale da 41,8" e volante a cloche? Fino a pochi anni fa questa domanda era quella che veniva rivolta ai visitatori di un salone dell'auto sbalorditi davanti a un avveniristico concept con schermi enormi e senza volante.

Oggi questa sorta di sogno futuribile è realtà e auto come la nuova IM LS6 sono qui a dimostrarcelo. Parte dell'ondata di novità che arrivano ogni giorno dalla Cina, la LS6 di IM Motors è infatti un SUV elettrico sportivo con un unico grande schermo in plancia che al display standard da 26,3" può aggiungere un secondo display da 15,5" davanti al passeggero. Il tutto sotto una singola palpebra continua che possiamo quasi definire come un maxischermo da 41,8".

L'auto "più digitale del mondo"?

Al "jumbo display" orizzontale in plancia la IM LS6 aggiunge poi un terzo touchscreen verticale di grandi dimensioni e dedicato sia alla climatizzazione che all'infotainment e alla gestione di tutti i controlli dell'auto, un po' come avviene già sui display delle Tesla.

IM LS6, la plancia con tre maxischermi

L'effetto è davvero da astronave e fa in modo che questo inedito SUV coupé orientale possa fregiarsi del titolo virtuale di auto di serie "più digitale del mondo", a pari merito con la berlina IM L7.

Se a questo aggiungiamo che il classico volante rotondo (comunque appiattito nella parte inferiore) può essere sostituito da una cloche o "steering yoke" rettangolare in stile aeronautico opzionale, allora l'impressione di un veicolo spaziale su ruote è assicurata. La famiglia dei volanti strani si allunga quindi, dopo la Tesla Model S Plaid e le Toyota bZ4x (dal 2024) e Lexus RZ.

IM LS6, l'abitacolo

787 CV per battere anche la Ferrari Purosangue

Altrettanto spettacolare, ma quasi mimetizzata nelle forme arrotondate e rassicuranti da moderno SUV coupé, è l'insospettabile potenza di questo nuovo SUV firmato IM Motors. La versione top di gamma della IM LS6 è infatti quella con due motori elettrici, trazione integrale e 787 CV, più della Ferrari Purosangue che ha un V12 benzina da 725 CV.

IM LS6, la vista anteriore

Tutta questa cavalleria permette alla LS6 di toccare i 252 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,48 secondi. La batteria da 100 kWh fornisce un'autonomia di 702 km nel ciclo CLTC. Scendendo di livello e potenza troviamo poi la versione bimotore da 515 CV e 760 km di autonomia, quella monomotore a trazione posteriore da 340 CV e l'entry level da 314 CV.

In Cina costa 39.000 euro

Ricordiamo che al momento la produzione di IM Motors, azienda nata da una joint venture tra la statale SAIC Motor, la Zhangiang Hi-Tech e il colosso cinese dell'e-commerce Alibaba Group, è destinata al mercato interno e non ne è prevista l'esportazione, nemmeno per la LS6.

IM LS6, la vista posteriore IM LS6, la vista laterale

Il listino cinese della IM LS6 è compreso nel range 230.000-300.000 yuan, che al cambio attuale corrispondono a circa 30.000-39.000 euro. Insomma, una specie di supercar in incognito al prezzo di un SUV compatto, ma lungo 4,90 metri!