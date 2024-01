Anticipata nel 2003 con la concept car Audi Pikes Peak quattro e presentata in veste definitiva al Salone di Francoforte del 2005 l'Audi Q7 si rinnova ancora una volta con il restyling 2024, confermandosi come ammiraglia dei SUV della Casa - la lunghezza supera i 5 metri - aggiornandosi sotto molti punti di vista.

Attesa al lancio nel corso del primo trimestre dell'anno l'Audi Q7 2024 in Germania avrà un prezzo di partenza fissato a 79.300 euro, per arrivare ai 112.000 della più sportiva, la SQ7 TFSI da 507 CV.

Audi Q7 2024, gli esterni

A dominare lo stile dell'Audi Q7 restyling ci pensa come sempre la classica calandra single frame, ridisegnata per l'occasione e resa ora da esagoni molto ampi che rendono fin da subito l'imponenza del SUV tedesco. Ai lati i nuovi gruppi ottici arricchiti dai proiettori Laser LED HD Matrix capaci di variare il proprio disegno luminoso con la luce laser che si attiva una volta superati i 70 km/h, così da aumentare la portata degli abbaglianti. Nuovi sono anche i gruppi ottici posteriori OLED, disponibili per la prima volta sulla Q7.

Le superfici rimangono sinuose e imponenti, con poche linee che dal muso partono dritte verso il posteriore, dove il portellone mantiene la forma della generazione attuale.

A seconda degli allestimenti ci sono poi dettagli dedicati come la tinta a contrasto di elementi a contrasto con il colore carrozzeria per l'S Line o prese d'aria maggiorare per la SQ7 TFSI.

Audi Q7 2024, gli interni

Disponibile in configurazione 5 o 7 posti l'Audi Q7 2024 mantiene l'impostazione della generazione attuale, con strumentazione digitale e doppio monitor al centro della plancia: in alto per il sistema di infotainment, in basso per funzioni quali climatizzatore, modalità di guide e altro ancora.

Per quanto riguarda l'infotelematica le novità sono nel software (il MIB 3), rinnovato nel funzionamento e nella grafica, aggiornabile da remoto e con la possibilità di installare app come Spotify o Amazon music.

La capacità di carico rimane a prova di famiglia con volume minimo di 780 e massimo di 1.908 litri.

Audi Q7 2024, motori e tecnologia

Con il restyling l'Audi Q7 non rinuncia ai motori diesel. In gamma si trova infatti il V6 di 3 litri da 231 CV e 500 Nm (45 TDI) o 286 CV e 600 Nm (50 TDI) in grado rispettivamente di spingere il SUV tedesco da 0 a 100 km/h in 7,1 e 6,1 secondi. Lato benzina è presente ilV6 da 340 CV e 500 Nm di coppia per 5,6" da 0 a 100 km/h. Tutti sono abbinati al cambio automatico tiptronic 8 rapporti, alla trazione integrale permanente e a un sistema mild hybrid a 48 Volt che permette di risparmiare 0,5 litri di carburante ogni 100 km, grazie anche alla funzione coasting che spegne il motore - per un massimo di 40" - in fase di rilascio tra i 55 e i 160 km/h.

Al top di trova invece il V8 4 litri TFSI da 507 CV e 770 Nm di coppia riservato all'Audi SQ7, versione di punta capace di toccare i 250 km/h di velocità massima e passare da 0 a 100 km/h in 4,1". Unità capace di spegnere metà dei cilindri (2, 3, 5 e 8) quando non viene richiesta tutta la potenza disponibile.

Come optional sono poi disponibili le sospensioni pneumatiche a controllo elettronico con sistema di smorzamento adattativo continuo, per regolare l'altezza di marcia fino a 90 millimetri. A velocità autostradali si abbassano automaticamente fino a 30 millimetri mentre su terreni dissestati possono alzarsi al massimo di 60 millimetri. È presente anche l'asse posteriore sterzante, controfase alle basse velocità e in fase quando si procede a velocità sostenuta.

A livello di assistenza alla guida l'Audi Q7 2024 monta sistemi di Livello 2 con cruise control adattivo e mantenitore attivo della corsia, frenata automatica d'emergenza, telecamere e sensori vari.

Audi Q7 2024, le concorrenti

Le concorrenti dell'Audi Q7 sono le solite note come le rivali tedesche di una vita BMW X5 e Mercedes GLS, la Volvo XC90, Maserati Levante e Volkswagen Touareg.

Audi Q7 2024, i prezzi

Attualmente non sono ancora stati resi noti i prezzi per l'Italia dell'Audi Q7 2024, mentre sappiamo che in Germania il listino partirà da 79.300 euro fino ai 112.000 della SQ7. La generazione attuale nel Bel Paese ha un prezzo base di 75.300 euro per la 45 TDI, la SQ7 TFSI attacca invece a 108.400 euro.