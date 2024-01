Le auto sono sempre più grandi. Non si tratta certamente di una novità e per capirlo basta andare in giro per una qualsiasi città europea, osservando le dimensioni delle strade in relazione al parco circolante.

Ma quale sarà il limite futuro a questo cospicuo e continuo aumento di dimensioni? La risposta è ancora incerta, quel che è certo invece è che prima o poi i vicoli e le vie delle città più antiche diventeranno fin troppo piccoli per la regolare circolazione, come esposto in un recente studio condotto da Transport & Environment.

Colpa del mercato

Il think thank Transport & Environment ha analizzato la questione nel dettaglio, studiando tutti i numeri attuali del settore dell'auto. In base a quanto dichiarato nel lungo report, oggi la larghezza media di un'auto nuova supera i 180 cm, una misura equivalente, circa, alla dimensione di un tipico posto auto sulle strade europee.

Si tratta di una questione che, di fatto, rende spesso inutilizzabile una corsia per senso di marcia in diverse situazioni, divenendo una vera e propria sfida nei centri storici con strade ancora più strette.

Per scendere più nel dettaglio, lo studio evidenzia alcuni esempi di veicoli particolarmente larghi e non sorprende che si tratti per la maggior parte di SUV. Per esempio, le BMW X5, X6, X7 e XM superano tutte i 200 cm di larghezza, mentre la Mercedes GLS, l'Audi Q8, la Porsche Cayenne e la Volkswagen Touareg sono appena al di sotto di questa soglia.

Ma anche le auto "normali" sono diventate più grandi nel corso dei decenni. Molto popolare in Nord Europa, la Skoda Octavia per esempio è tecnicamente un'auto media, ma è lunga 4,68 metri e larga 1,82 metri, valori non proprio ridotti.

BMW XM

Più dimensioni, più sicurezza

La continua crescita non è dovuta solo alla richiesta di auto più spaziose, ma anche all'aumento delle norme di sicurezza. Un esempio è l'allargamento dei montanti dei veicoli di oggi rispetto a qualche decennio fa, per ottenere spazio extra per ospitare i nuovi airbag, qualcosa che costringe anche all'aumento del peso, che ha ripercussioni negative sull'efficienza dell'auto aumentando il consumo di carburante e le emissioni.

La soluzione per fermare questo fenomeno? Secondo il think tank, non c'è, a meno che i legislatori europei non intervengano a livello normativo.