In che misura c'è stato uno scambio tecnologico nel settore automobilistico tra la DDR e la Germania Ovest? La Wartburg 1.3 e la Trabant 1.1 con motori Volkswagen sono ben note, così come lo sviluppo del Wankel su licenza NSU negli anni Sessanta. Ma conoscete la Trabant X03? Forse in una forma diversa...

All'annuncio che il prototipo VW EA 276 sarà esposto al Salone dell'Automobile di Brema all'inizio di febbraio 2024, si sono sollevate delle voci: Non si trattava in realtà della modernissima Trabant P 603, il cui sviluppo era stato bruscamente interrotto nel 1968? Ebbene, la leggenda della Trabant come vera antesignana della Golf è stata sfatata dopo una breve ricerca.

L'idea di salvare la Trabant

Quasi 8 miliardi di marchi della DDR di costi per la produzione in serie, la testardaggine politica (c'era abbastanza domanda per la P 601), gli enormi problemi con il previsto motore Wankel e il problema dei fornitori misero fine alla P 603, nonostante il suo indiscusso status di "classe mondiale".

Una vera P 603 non esiste più, ma è possibile esplorarla virtualmente al Museo August Horch di Zwickau.

Seguirono alcuni altri tentativi da parte dei produttori di Trabant di modernizzare il loro prodotto, alla fine in modo sempre più modesto, per ottenere almeno l'approvazione del Politburo. Questo si può leggere nell'opera standard "Plaste, Blech und Planwirtschaft" (Plastica, lamiera ed economia pianificata) sulla storia dell'industria automobilistica della DDR, del recentemente scomparso Peter Kirchberg.

Infine, la Trabant fu dotata di un costoso motore a quattro tempi della VW (EA 111/BM 820), per il quale l'auto dovette essere riprogettata in modo massiccio. Ma la Trabant 1.1 non lo dimostrò, perché arrivò sul mercato solo nel 1990, dopo il cambio di politica. Nell'aprile 1991 ne furono prodotti solo 38.256 esemplari.

Arriva la spigolosa X03

Quello che quasi nessuno sa è che la Volkswagen aveva piani molto più ambiziosi nell'ambito della cooperazione con la DDR. Nel Museo August Horch di Zwickau, che vale la pena di visitare, c'è una foto di un progetto di utilitaria spigolosa chiamata X03 (vedi sopra). La rivista KFT ha parlato di questo veicolo dopo la "Wende" e ha indicato il 1995 come data di inizio dei lavori.

Trabant X03

Jens Conrad ne sa di più sul suo sito web: "Volkswagen elaborò quindi una proposta, che fu presentata con il titolo di lavoro "X03". Doveva derivare dalla terza generazione della VW Polo (A03), che all'epoca era in fase di sviluppo. La proposta comprendeva varianti posteriori complete a 3 e 5 porte, nonché un modello notchback e una station wagon.

A causa degli eventi politici dell'autunno 1989 in Germania, Volkswagen cancellò il progetto alla fine di quell'anno. Venne invece stipulato un contratto per una società a responsabilità limitata, sulla base del quale la prima VW Polo uscì dalla linea di produzione dello stabilimento di Zwickau nel maggio 1990 come modello CKD. Poco meno di un anno dopo, la produzione della Trabant terminò".

Lo storico della VW Eberhard Kittler fornisce ulteriori informazioni nel libro "Trabi Love". Secondo questo, la X03 era originariamente uno studio di Giugiaro "simile a una monovolume" che VW aveva in mente per la produzione di serie. Alla fine del 1988, il capo del Gruppo Volkswagen Carl H. Hahn presentò un progetto a tre porte con i loghi del Sachsenring e l'emblema 1.1 al ministro del Commercio estero della DDR Gerhard Beil. "Lo studio appariva funzionale e senza tempo, quindi avrebbe potuto rimanere a lungo nel programma dei partner della Germania Est", afferma Kittler. Tuttavia, era difficile da produrre a causa delle grandi superfici di vetro.

Nel febbraio 1989, il prototipo lungo circa 3,80 metri arrivò per la prima volta a Berlino Est. Il veicolo fu portato più volte a Wolfsburg a bordo di un camion per revisioni top secret. Secondo Kittler, fu deciso che la vettura sarebbe stata venduta solo nel blocco orientale. Si sarebbero potute costruire 112.000 unità all'anno, con costi di sviluppo pari a 600 milioni di marchi. Ma gli eventi del 1989/90 posero bruscamente fine al progetto e i miliardi erano già stati investiti nel progetto del motore VW. (Un libro a parte di Eberhard Kittler sul legame Volkswagen-DDR sarà pubblicato alla fine di febbraio 2024).

Seat Cordoba (1997) Seat Ibiza II (1993-2002)

Se si guarda più da vicino la Trabant X03 e le sue derivate progettate, la station wagon e la berlina, sembra che i progetti siano stati realizzati. Ma non nella DDR, bensì in Spagna. Giugiaro era già riuscito a realizzare il suo progetto per la Volkswagen Golf II come Seat Ibiza I. La seconda generazione della Ibiza fu creata interamente sotto la direzione di VW sulla piattaforma della terza generazione della Polo. Proprio come la X03, in teoria.

Se si confrontano la Ibiza II e la X03, la Seat può sembrare più rotonda, ma i passaruota posteriori svasati e le ampie superfici vetrate sono rimasti. Giugiaro ha ovviamente adattato il suo design allo Zeitgeist degli anni '90; la Ibiza è stata lanciata nel 1993. E non solo: fu affiancata da un'auto a due volumi e da una station wagon con il nome di Cordoba. Entrambe furono poi disponibili anche come VW Polo Classic e Polo Variant.